¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢âÁ¤·¤¤¡×¡¡²¦ÎÓ¡¢¡ÖÄ¶¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê²ÎÈÖÁÈ°áÁõ»ÑÈäÏª¡Ö¥ª¡¼¥é¤¢¤ë¤Í¡×¥Í¥Ã¥È¥á¥í¥á¥í
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬2024Ç¯8·î28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²ÎÈÖÁÈ¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡¡¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
²¦ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡¡¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¡ØSo what¡Ù¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¡¡¥Ð¥ó¥É¤À¤È¤Þ¤¿¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¹õ¤ËÉ¿ÊÁ¤ÎÍÅ±ð¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤È²ÖÊÁ¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡Ö²Î»ì¤ËÄÅ·ÚÊÛ¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤âÏÃ¤»¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÀÄ¿¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Í¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤¬²Î»ì¤¬Á´ÉôÄÅ·ÚÊÛ¤Î¤ª¤¦¤ê¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ê@sonia_0729¤µ¤ó¤Î¡ØSilver¡¡Words¡Ù¤Î¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤ÎËÉÙ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤â´Ø¿´¤·¤¹¤®¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¶¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡¡¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢âÁ¤·¤¤¡×
¡Ö¥ª¡¼¥éºß¤ë¤Í¡×
¡Ö²¦ÎÓ¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×