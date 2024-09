今市隆二が、自身の誕生日でもある9月2日に<RYUJI IMAICHI 〜ANNIVERSARY STAGE 2024〜"R" in 武道館>を開催した。グループではすでに武道館のステージを経験している今市だが、ソロとしては今回が初。公演前に行われた囲み取材では、以前からソロで立ちたい想いがあったことを明かし、「このタイミングで立てることが本当に嬉しい」と喜びを露わにした。また、誕生日ということで「自分にとってもファンの方にとっても素晴らしい一日になったら」と期待を膨らませ、38歳以降の目標として「変わらず自分磨きをしながら、かっこいい大人になっていきたい」と語った。

<RYUJI IMAICHI "R"OAD THE FINAL in TAIPEI>

■日程

2024年10月6日(日)

開場16:00 / 開演16:30

※現地時間

※予定となり変更となる場合がございます。



■会場

Zepp New Taipei



【詳細はこちら】https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=48080

■日程2024年10月6日(日)開場16:00 / 開演16:30※現地時間※予定となり変更となる場合がございます。■会場Zepp New Taipei【詳細はこちら】https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=48080

<RYUJI IMAICHI "R"OAD THE FINAL in TAIPEI 〜After Party〜>

■日程

2024年10月6日(日)

OPEN 21:00 / CLOSE 24:00

※現地時間

※予定となり変更となる場合がございます。



■会場

NUZONE

https://www.nuzone.com.tw/



【詳細はこちら】https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=48075

■日程2024年10月6日(日)OPEN 21:00 / CLOSE 24:00※現地時間※予定となり変更となる場合がございます。■会場NUZONEhttps://www.nuzone.com.tw/【詳細はこちら】https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=48075

<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 "ECHOES OF DUALITY">

みずほPayPayドーム福岡(福岡)

11/16(土)開場15:00/開演17:00

11/17(日)開場14:00/開演16:00



バンテリンドーム ナゴヤ(愛知)

12/3(火)開場16:30/開演18:30

12/4(水)開場16:00/開演18:00



東京ドーム(東京)

12/11(水)開場16:00/開演18:00

12/12(木)開場16:00/開演18:00



京セラドーム大阪(大阪)

12/20(金)開場16:30/開演18:30

12/21(土)開場14:00/開演16:00

12/22(日)開場13:00/開演15:00



【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/28013/

みずほPayPayドーム福岡(福岡)11/16(土)開場15:00/開演17:0011/17(日)開場14:00/開演16:00バンテリンドーム ナゴヤ(愛知)12/3(火)開場16:30/開演18:3012/4(水)開場16:00/開演18:00東京ドーム(東京)12/11(水)開場16:00/開演18:0012/12(木)開場16:00/開演18:00京セラドーム大阪(大阪)12/20(金)開場16:30/開演18:3012/21(土)開場14:00/開演16:0012/22(日)開場13:00/開演15:00【詳細はこちら】https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/28013/

関連リンク

◆今市隆二 オフィシャルサイト

◆今市隆二 オフィシャルInstagram

◆今市隆二 オフィシャルX

◆今市隆二 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆今市隆二 オフィシャルTikTok

◆今市隆二 オフィシャルサイト◆今市隆二 オフィシャルInstagram◆今市隆二 オフィシャルX◆今市隆二 オフィシャルYouTubeチャンネル◆今市隆二 オフィシャルTikTok

2024年のソロプロジェクトを「"R"OAD」と名付け、4月〜5月にホールツアー<RYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2024 RILY'S NIGHT/LOST"R">開催、6月にアルバム『R』をリリース、6〜8月にアリーナツアー<RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2024 “R”ED>開催と駆け抜けてきた今市。そんなソロ活動の裏テーマは「自分探しの旅」だったという。旅も終盤となる武道館公演は、ホールツアーとアリーナツアーのセットリストや演出をミックスし、現時点の集大成とも言える内容で届けられた。開演1分前を切るとカウントダウンが始まり、0になるとモニターに「"R"OAD」の文字が浮かび上がる。オープニング映像の後、ステージに置かれた巨大な"R"のセットをくぐる形で今市が登場。赤い照明と炎の演出が熱気を高めるなか、『R』のリード曲「RED」でライブはスタートした。アリーナツアーと同じ流れで「RHAPSODY」へ繋げると、「Catch my Light」は華やかなバンドサウンドにのせて力強いダンスを繰り広げる。歌唱後は、ラメが輝く黒ジャケットとハットを身に着け、しなやかにステップを踏みながら「TUXEDO」を披露。そのままアリーナを抜けてセンターステージへ移動した今市は、ステージに置かれたキーボードを奏でるなど、次々にエンターテイナーぶりを見せていく。同じくセンターステージで届けた「Angel」では、客席を指さしながら笑みを浮かべ、ファンとコミュニケーションを取っていった。初の単独武道館、加えて誕生日のライブに「幸せを感じております」と嬉しそうに語った今市。続いて「REALLY LOVE」を歌唱するが、2番に入ったところで急に演奏が止まってしまう。何事かと会場がざわつくなか、「プレゼントを用意しました!」と今市が取り出したのは、MVに登場したハート型のサングラス。それをアリーナにいるファンに手渡しするという、驚きの演出でファンを喜ばせた。「ROMEO+JULIET」はホールツアーでの階段のセットを採用し、間奏ではスタンドマイクを使ったパフォーマンスも披露。女性ダンサーとセクシーに「Sweet Therapy」、歌詞の恋愛ドラマを表現したような演出で「RENDEZVOUS」を届けると、「Highway to the moon」「RIDE」では自身もダンサーと息のあったダンスを見せて会場を盛り上げた。白のセットアップに着替え、「ここからはバラードコーナーにいこうと思います」と宣言すると、切ないピアノの演奏から始まったのは徳永英明の「レイニーブルー」。今市が三代目JSBのボーカルとしてデビューすることになったオーディション『EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION 2 〜夢を持った若者達へ〜』で歌唱した楽曲だ。「もしこの曲を歌ってなかったらこのステージに立ててないかもしれない」と言うほど大切な歌を、武道館という憧れの場所で、大勢のファンに囲まれながら噛みしめるように歌い上げる。星空に包まれたステージで歌われたのは「FOREVER YOUNG AT HEART」。さらに、「自分の師匠」だというブライアン・マックナイトと共作した「Thank you」へと繋げ、目の前にいる一人ひとりのファンに感謝の気持ちを届けた。後半は、レーザーのような照明が彩った「FUTURE LOVERS」でスタート。「Kiss & Tell」ではステージを左右に移動し、コール&レスポンスも取り入れながら盛り上げていく。「お馴染みの振り付けがあるので」と簡単なダンスレクチャーを経て「Talkin' bout love」を披露すると、「THROWBACK pt.2」ではダンサーとバンドメンバーが一列に並んでにぎやかにパフォーマンスした。本編最後は「All LOVE」。この曲に対してファンから「元気をもらった」というたくさんのメッセージが届き、それに自分もパワーをもらったという。「皆さんからのたくさんの愛を感じながら、愛をこめて歌います」と語りかけ、優しくも力強い歌声を響かせた。アンコールでは、重厚なバンドサウンドにのせて「Don't Give Up」をパフォーマンス。「今日という日を皆さんが盛り上げてくれて、本当にありがとうございます」と告げると、客席からは長い拍手が送られた。「ウェーブとかやってみます?」と提案し、「武道館だとみんなどうやってるんだ?」と迷いながらも、ファンたちが作り上げた一体感のあるウェーブを見て「キレイじゃん!」「やってよかった!」と嬉しそうに笑う。すると、モニターに突如「RYUJIさん、センターステージへお越しください」という文言が表示される。今市が不思議そうに移動すると、画面が切り替わって流れ出したのは、バンドメンバー、ダンサー、スタッフ、そして全国のファンからのメッセージ動画。彼にも内緒で、誕生日のサプライズが仕込まれていたのだ。最高の誕生日プレゼントは続く。映像が終わって「Happy Birthday To You」の歌声が聞こえてくると、ケーキを運びながら登場したのは三代目JSBのNAOTO、小林直己、山下健二郎、岩田剛典。たくさんの仲間たちからの祝福を受けて、「いろんな方に支えてもらってここまで来ています」とあらためて感謝の言葉を口にする今市だった。「自分もしっかり前を見つめて一歩一歩歩いていきますので、ともに頑張っていきましょう!」と呼びかけ、ラストに披露されたのは“奇跡”をテーマに制作したという「RE:MIRACLE」。紙吹雪が華やかに舞い、ゴスペル調の壮大なサウンドにのせてシンガロングが響きわたった。今年のソロ活動を振り返りながら、誕生日に初の単独武道館公演というメモリアルな一日を創り上げた今市。10月6日には、自身初の海外単独公演<RYUJI IMAICHI "R"OAD THE FINAL in TAIPEI>の開催が決定している。台湾は3月にソロとして初の海外ファンミーティングを開催した場所。「"R"OAD」の始まりでもある地で、2024年のソロ活動を締めくくることになる。その後は、三代目JSBとしてのドームツアーも控えている今市。一歩ずつ着実に進んでいく旅の先で、彼はまた今日のように、奇跡のような一日を届けてくれることだろう。