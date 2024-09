国産の原乳を100％使用！グリークデイ表参道店

韓国を代表する第1世代のグリークヨーグルトブランド「グリークデイ(Greek Day)」のフラッグシップストアが東京・表参道にオープンしました。

グリークデイ(Greek Day)

店舗名 : グリークデイ表参道店

所在地 : 東京都渋谷区神宮前6-7-15 YOビル1,2F

アクセス: 明治神宮前駅 徒歩4分/原宿駅 徒歩7分

営業時間: 10:00〜19:00

URL : https://www.instagram.com/greek_day.jp/

▼グリークヨーグルトとは

ギリシャの地中海沿岸で人工添加物を入れず原乳を発酵させたヨーグルト。

日本ではギリシャヨーグルトと呼ばれていましたが、最近では韓国からの流行により、韓国語の発音のまま「グリークヨーグルト」と呼ばれています。

【健康的なライフスタイルを体験できる空間】

グリークデイのオフライン店舗は単にヨーグルトを販売する場所にとどまらず、健康的なライフスタイルを体験できる空間を提供します。

【グリークデイ日本初のフラッグシップストア グリークデイ表参道店】

グリークデイは日本国内におけるクリームやチーズの需要の高さに基づき、グリークヨーグルトへの関心が深いと予想しています。

その証拠に、2024年3月に東京で開催されたアジア最大の食品博覧会「FOODEX JAPAN 2024」では、現地消費者の皆さまからグリークデイに対しとても高い評価を頂きました。

これを受け、9月2日(月)に東京・表参道に「グリークデイ表参道店」をオープン。

韓国現地で人気のコンビネーションヨーグルトを楽しめます。

今後は、自分の好きなトッピングを選べる「私だけのヨーグルト」も展開予定です。

また、オープンキッチンとヨーグルトの上澄み「ホエー」を濃縮する過程を披露し、目と口でグリークヨーグルトを楽しめる店舗体験が提供されます。

【グリークデイ表参道店 メニュー】

グリークデイ表参道店では国産の原乳を100%使用し、韓国現地で大人気のグリークデイの多彩なメニューがそのまま楽しめます。

代表メニューは以下の通りです。

●コンビネーションヨーグルト(Combination Yogurt)

濃厚なグリークヨーグルトにどんなトッピングをしよう?とお悩みのあなたには、コンビネーションヨーグルトがおすすめ。

季節のフルーツとグラノーラ、シリアルなどを組み合わせたグリークデイならではの特別なヨーグルトボウルは、香ばしいグラノーラたっぷりのボウルからフルーツの爽やかさが感じられるボウルまで、毎日違った味が楽しめます。

●フレーバーヨーグルト(Flavor Yogurt)

グリークヨーグルト本来の味を楽しみたい方にはフレーバーヨーグルトがおすすめ。

原乳と乳酸菌、フレーバーの原材料以外は何も加えず、素材が持つ本来の味を口いっぱいに感じられます。

トッピングを加えなくてもそのままでおいしいフレーバーヨーグルトを楽しめます。

●ポンダンヨーグルト(Pong dang Yogurt)

軽く滑らかな食感のグリークデイライトヨーグルトに、甘くて新鮮な季節のフルーツがたっぷり入ったヨーグルトです。

低カロリーのこんにゃくパールも入っているので、もちもち食感に満腹感まで加わった、気軽に楽しめるヨーグルトメニューです。

