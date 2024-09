セガのS-FIRE(エスファイア)から展開されている、アニメ『怪獣8号』のフィギュアシリーズ。

第3弾として、第3部隊隊長「亜白ミナ」を1/7スケールで立体化したフィギュアがラインナップされます!

セガ『怪獣8号』 フィギュア 亜白ミナ

価格:27,500円(税込)

発売時期:2025年5月予定

予約受付期間:2024年9月3日 〜 10月31日

販売方法:受注生産

仕様:PVC、ABS 塗装済み完成品 1/7スケールフィギュア

サイズ:全高約230mm(台座込み)

対象年齢:15歳以上

原型・彩色:株式会社ピンポイント

取扱店舗:S-FIRE公式サイト

セガ フェイブから、ホビーブランド S-FIREの新作フィギュア「怪獣8号 フィギュア 亜白ミナ」が登場!

アニメ『怪獣8号』より、第3部隊隊長「亜白ミナ」をS-FIREが1/7スケールでフィギュア化。

ターゲットを専用武器で狙い撃つべく戦闘態勢に入る直前の緊張感あふれる劇中シーンをイメージして立体化されています。

印象深い専用武器は、劇中描写の迫力を目指してこだわりの造形で表現。

圧倒的な強さを誇る「亜白ミナ」の魅力を存分に発揮した仕上がりとなっています!

1,000円OFFクーポン配布

クーポン適用 対象商品:「怪獣8号 フィギュア 四ノ宮キコル」

※10月31日まで予約受付中

S-FIRE公式サイトにて「怪獣8号 フィギュア 亜白ミナ」を購入すると、「S-FIRE 怪獣8号 スケールフィギュアシリーズ」次回購入時に使用できる1,000円OFFクーポンがもらえます。

クーポン適用対象となるのは、同じく専用武器を携えた「四ノ宮キコル」のフィギュアです!

※一人1枚まで

※1商品につき1枚のクーポンを決済時に利用できます。クーポンの併用はできません

※受注期間内に予約した方のみの対象。同一アカウントのみ使用可能です

※同一商品を複数購入した場合でも、配布されるクーポンは1アカウントにつき1枚限りです

※S-FIRE公式サイトでの購入商品のみ適用可能です

※決済完了後のクーポン適用は不可

大きな専用武器で戦闘態勢に入る「亜白ミナ」を立体化したクールなフィギュア!

受注生産の「怪獣8号 フィギュア 亜白ミナ」は、S-FIRE公式サイトにて2024年9月3日 から10月31日まで、予約受付中です。

※撮影:PHOTO STUDIO Chocot/有限会社ケイフォトサービス

Ⓒ防衛隊第3部隊 Ⓒ松本直也/集英社

