漫才コンビB＆B1日限りの復活！officeくる○くる「島田洋七×そえんじコラボライブ」

officeくる○くる「島田洋七×そえんじコラボライブ」

タイトル:あとは売れるだけ・俺は売れた後コンサート

洋七×そえんじ コラボライブ2024in高砂

日程 :2024年11月10日(日)

会場 :高砂市文化会館じょうとんばホール

(兵庫県高砂市高砂町朝日町1丁目2-1)

開場 :13:00

開演 :13:30

主催 :高砂市文化会館/officeくる○くる

料金 :3,500円(一般)、3,000円(小学生以上高校生以下)

制限 :未就学児の入場は出来ません。

出演 :そえんじ、島田洋七、漫才コンビB&B(島田洋七、島田洋八)

officeくる○くるは、大阪ミナミの商店街等と連携し、そえんじと、島田洋七による笑いあり、感動ありのコラボライブを2024年11月10日(日)に高砂市文化会館にて開催します。

更に、同日は島田洋八をゲストに招き、漫才コンビB&Bが関西では17年ぶりの舞台で復活、1日限りの漫才公演も開催。

■そえんじプロフィール

兵庫県加古川市出身、高砂市育ちのトークソングライター。

2015年から大阪ミナミの商店街「南地中筋商店街」と連携し、毎週金曜日の夜に流し活動を続けている。そのレパートリーは約1,050曲。また、難波センター街商店街、ミナミ千日前商店街など大阪ミナミ地域の商店街でもそえんじの楽曲が定期的に放送され、街の賑わいづくりにも寄与している。

■島田洋七氏プロフィール

漫才コンビB&Bとして、1980年代漫才ブームの先駆者となり、NHK上方漫才コンテスト・上方漫才大賞など数々の賞を受賞し『もみじまんじゅう』のギャグが一世を風靡。

タレント活動の傍ら、講演、執筆活動にも精力的に取り組みながら、講師歴は35年の実績があり、自身の人生論や経験をテーマにした講演は全国各地で間もなく5,000回を迎える。お客様のニーズに合わせた幅広いトークを展開し、企業・各種団体・学校・医療機関など多種多様な実績がある。

特に『佐賀のがばいばあちゃん』との思い出を元に、笑いあり涙ありで繰り広げる爆笑洋七流がばいトークは、老若男女問わず大人気。

著書『佐賀のがばいばあちゃん』シリーズは累計1,000万部を超え、韓国版・台湾版・マレーシア・フランスなど世界的な広がりをみせている。

