未来につながる技術の最前線に触れる！産業技術支援フェア in KANSAI 2024

テーマは“ものづくり×「いのち輝く未来社会のデザイン」”

技術の最前線に触れ、未来の社会を共にデザインし、さらに豊かで持続可能な世界を実現するための第一歩となるフェアを予定しています。

産業技術支援フェア in KANSAI 2024

開催日: 2024年11月15日(金) 9:45〜17:00

会場 : 大阪産業創造館(大阪市中央区本町1-4-5)

参加費: 無料(完全事前申込制)

申込み: 大阪産業創造館のホームページからイベントNo44596で検索

産業技術支援フェア in KANSAI 事務局は、関西の研究機関・産業支援機関が一堂に会する「産業技術支援フェア in KANSAI 2024」を2024年11月15日(金)に大阪産業創造館で開催します。

【講演会】

「ソーシャルロボットとの密なインタラクションをデザインする」

国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 塩見 昌裕 氏

触れ合いを伴うソーシャルタッチ研究を中心に、人とロボットが共生する未来社会における「密な」インタラクションのデザインについて議論を進めます。

【パネル展示】一部ショートプレゼンあり

カーボンニュートラル、情報・DX、バイオエコノミー、健康・ウェルネス、ものづくり力向上

【ミニシンポジウム】

1.「セルロースナノファイバーを利用した越前和紙の開発」

山伝製紙 × 福井県工業技術センター

2.「京都酵母を用いた低アルコール日本酒の製造」

松井酒造 × 京都市産業技術研究所

【オンライン開催】

講演会等ライブ配信:11月15日(金)のみ

eパネル展示 :11月15日(金)〜11月24日(日)まで開催

【主催】

国立研究開発法人 産業技術総合研究所、地方独立行政法人 大阪産業技術研究所、大阪産業創造館(公益財団法人 大阪産業局)、関西広域連合、公益社団法人 関西経済連合会、大阪商工会議所、一般社団法人 関西経済同友会

