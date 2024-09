【カービィと吉野家まんぷく大作戦】第2弾:9月3日11時~9月30日20時

吉野家は、「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィと吉野家まんぷく大作戦」第2弾について、販売に関する注意事項を公開した。

「カービィと吉野家まんぷく大作戦」では、コラボメニュー「カービィ盛」(店内飲食:小盛600円/並盛633円)が販売される。「カービィ盛」にはフィギュアが1つ付属しており、第2弾では「すいこみ」、「キャッチ」、「コック」の3種から1個がランダムでもらえる。

公開された注意事項では、「1日に提供する数量を限定していること」「当日分の販売終了は各店頭にてお知らせすること」「『カービィ盛』は毎日10時からの提供になること」「フィギュアがなくなり次第、期間中であっても

『カービィ盛』は販売終了となること」などが挙げられている。

なお、他にも「今回のキャンペーンと同じフィギュアを、お求めいただいているお客様にお届けできるよう、第1弾および第2弾を対象に2025年1月の

追加販売を予定しております」として再販の案内も出ている。

Copyright YOSHINOYA CO.,LTD. All rights reserved.

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.