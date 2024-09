BANDAI SPIRITSは9月28日より、「一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」を、コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじONLINEなどで順次販売する。「一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」今回の一番くじでは、『星のカービィ ディスカバリー』に登場したテーマパーク「ワンダリア」をテーマに、観覧車型のテープカッターやぬいぐるみ、テーブルウェア、ステーショナリーなどのA〜H賞に加えて、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「ワドルディ」のぬいぐるみが登場する。1回700円。

【A賞】くるくる観覧車☆テープカッターテープを引くと観覧車がくるくると回るフィギュア付きテープカッター。通常サイズのテープに加えて、マスキングテープなどの小さなサイズのテープにも対応している。サイズは約17cm。「一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」くるくる観覧車☆テープカッター【B賞】ENJOY THE PARK!カービィぬいぐるみカービィをぎゅっと抱きしめられる約25cmサイズの大きなぬいぐるみ。足の裏には、入園チケットがデザインも。「一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」ENJOY THE PARK!カービィぬいぐるみ【C賞】買いすぎちゅうい☆ショッピングトートおみやげ屋さんのショッピングバッグをイメージした、約40cmの大きなトートバッグ。「一番くじ #星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」買いすぎちゅうい☆ショッピングトート【D賞】夢のパレード☆ダブルファスナーポーチ夢のような夜のパレードをイメージしたポーチ。サイズは約17cm。「一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」夢のパレード☆ダブルファスナーポーチ【E賞】スペシャルメニュー☆テーブルウェアテーマパークのレストランをイメージしたスーベニアテーブルウェア。キラキラお目目のカービィのフェイスデザインとアトラクションに乗るカービィ&ワドルディデザインのゆらゆらグラス(約7.5cm)と、淡い色合いが素敵なお皿(約11cm)が2種ラインアップされている。【F賞】アトラクション☆ラバーチャーム色んなアトラクションを楽しむカービィたちのクリアラバーチャーム。小さな記念メタルチャーム付きで、全6種のデザインから選ぶことができる。サイズは約6cm。「一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」アトラクション☆ラバーチャーム【G賞】おみやげ☆タオルコレクションオリジナルアートをたっぷり楽しめるプリントタオル3種と、チケットをイメージしたハーフタオル2枚セット、正方形のジャガードタオル2種から好きなものを選ぶことができる。サイズは約25cm。【H賞】おもいでいっぱい☆ステーショナリーかお出しパネル型や、チケットデザインのメモ帳、園内MAPをデザインしたA4サイズのクリアファイルなど、楽しかったおもいでがいっぱい詰まったステーショナリー。マスキングテープは、A賞のテープカッターにセットすることができる。【ラストワン賞】ENJOY THE PARK!ワドルディぬいぐるみ最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、お掃除しながらカービィたちをお出迎えするワドルディのぬいぐるみが登場。サイズは約25cm。「一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」ENJOY THE PARK!ワドルディぬいぐるみ