中高生向け！女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト「理工系進路選択を支援するワークショップ」

特定非営利活動法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクトは、中高生の理工系進路選択を支援するワークショップを鹿児島市(10月20日(日))と長野市(11月16日(土))にて開催します。

女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト「中高生の理工系進路選択を支援するワークショップ」

【鹿児島市】

イベント名: 理工系進路を目指す中高生のためのワークショップ

〜学校での勉強の先には何がある?〜

日時 : 2024年10月20日(日)10時〜17時

会場 : 鹿児島大学 郡元キャンパス内 学習交流プラザ

アクセス : 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21番24号

参加者 : 鹿児島県内に在住・在学の中高生

(中学1〜3年生、高校1〜3年生、高等専門学校生)30名(男女問わず)

参加費 : 無料

申込方法 : 下記Webページより

申込締切日: 9月27日(金)

URL : https://gstem-cpp.or.jp/2024/07/19/kagoshima2024/

【長野市】

イベント名: 理工系進路を考える女子中高生のためのワークショップ

〜学校での勉強の先には何がある?〜

日時 : 2024年11月16日(土)10時〜17時

会場 : 信州大学 工学部キャンパス内 国際科学イノベーションセンター

アクセス : 長野県長野市若里4-17-1

参加者 : 長野県内に在住・在学の女子中高生

(中学1〜3年生、高校1〜3年生、高等専門学校生)20名

参加費 : 無料

申込方法 : 下記Webページより

申込締切日: 10月31日(木)

URL : https://gstem-cpp.or.jp/2024/08/07/nagano2024/

■ワークショップ開催内容

1) オリエンテーション

主催者より、本イベントの趣旨について参加者のみなさんに簡単に説明します。

また、簡単な自己紹介を行い、仲間のみなさんのことを互いに理解し合います。

2) キャリア講演

科学・技術の研究や開発を行っている複数の女性から、進路選択や現在の生活・仕事のことなど理工系進路についてお話を聞き、将来理工系で学ぶこと、働くことの意義や幅広い理工系進路の魅力に触れます。

3) サイエンスアドベンチャーI「ミニ科学者になろう」

理工系研究者・技術者のガイドで、科学実験に取り組みます。実験実習を行うだけでなく、その意味や結果について一緒に考察します。

4) サイエンスアドベンチャーII「技術者や先輩と話そう」

科学・技術の研究や開発を行っている大学生や社会人の先輩と交流します。

学生時代や現在の生活・仕事のことなど理工系進路の実態や魅力についてお話を伺い、将来理工系で学び社会で働くことや理工系進路の多様性についても理解を深めます。

交流しながら自分の将来について考え、思うことを書き出していきます。

5) サイエンスアドベンチャーIII「自分の夢をみんなに伝えよう」

自分が目指す将来の姿を、参加者のみなさんの前で発表してみましょう。

6) 閉校式

全ての参加者のみなさんに修了証を授与します。

