新京成電鉄のNゲージを操作！アトレ松戸「鉄道イベント」
アトレ松戸は、新京成電鉄と合同で、アトレ松戸では初となる鉄道イベントを開催します。
アトレ松戸「鉄道イベント」
日程 ： 9月14日(土)10:00〜17:00
場所 ： アトレ松戸4階
イベント詳細： https://www.atre.co.jp/matsudo/news/3543/
アトレ松戸は、新京成電鉄と合同で、アトレ松戸では初となる鉄道イベントを開催！
生活に身近な新京成電鉄をより身近に感じられるよう、今回のコラボ企画が実現しました。
鉄道模型(Nゲージ)を操作しよう！
新京成電鉄沿線の名勝地や観光地などが盛り込まれた1/150縮尺のジオラマ。
その中を走る新京成電鉄のNゲージを操作できます。大人から小さな子どもまで、どなたでも参加できます。
開催場所：アトレ松戸4階 ABCマート前
時間 ：10:15〜17:00(事前予約制、1枠15分)
予約方法：アトレ公式LINEより先着順で申し込み可能(定員に達し次第終了)
定員 ：各回10名(1組最大3名様まで申し込み可能)
※1回／5名ずつ操作します。おひとり様5分程度の操作となります。
新京成線の制服着用体験！しんちゃん けいちゃんと写真を撮ろう！
新京成電鉄の制服を着て、マスコットキャラクターのしんちゃん けいちゃんと記念撮影が出来ます。
【制服サイズ】
お子様用：90、110、130サイズ
大人用 ：M、Lサイズ(目安)
※サイズが合わない場合は着用をご遠慮いただく場合がございます。
※制服を着用しない場合も写真撮影は可能です。
開催場所：アトレ松戸4階 レストスペース
時間 ：11:00〜11:30・14:00〜14:30(事前予約制、1枠30分)
予約方法：アトレ公式LINEより先着順で申し込み可能(定員に達し次第終了)
定員 ：各回12名
新京成電鉄オリジナルグッズ販売
今しか買えない新京成電鉄のオリジナルグッズを販売します。
※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※数量限定販売(無くなり次第終了)
場所 ：アトレ松戸4階 ABCマート前
時間 ：10:00〜17:00
支払方法：現金のみ(JRE POINT、駐車サービス対象外)
■「アトレ松戸」施設概要
施設名 ：アトレ松戸
所在地 ：千葉県松戸市松戸1181
営業時間：10:00〜21:00
※一部営業時間が異なる店舗がございます。
各ショップの営業時間はアトレ松戸HPをご覧ください。
構造 ：鉄骨造、鉄筋コンクリート造
階数 ：地上8階
延床面積：約16,821m2
店舗面積：約6,125.28m2(2024年9月3日現在)
店舗数 ：93ショップ(2024年9月3日現在)
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