新京成電鉄のNゲージを操作！アトレ松戸「鉄道イベント」

アトレ松戸は、新京成電鉄と合同で、アトレ松戸では初となる鉄道イベントを開催します。

アトレ松戸「鉄道イベント」

日程 : 9月14日(土)10:00〜17:00

場所 : アトレ松戸4階

イベント詳細: https://www.atre.co.jp/matsudo/news/3543/

生活に身近な新京成電鉄をより身近に感じられるよう、今回のコラボ企画が実現しました。

鉄道模型(Nゲージ)を操作しよう!

新京成電鉄沿線の名勝地や観光地などが盛り込まれた1/150縮尺のジオラマ。

その中を走る新京成電鉄のNゲージを操作できます。大人から小さな子どもまで、どなたでも参加できます。

開催場所:アトレ松戸4階 ABCマート前

時間 :10:15〜17:00(事前予約制、1枠15分)

予約方法:アトレ公式LINEより先着順で申し込み可能(定員に達し次第終了)

定員 :各回10名(1組最大3名様まで申し込み可能)

※1回/5名ずつ操作します。おひとり様5分程度の操作となります。

新京成線の制服着用体験!しんちゃん けいちゃんと写真を撮ろう!

新京成電鉄の制服を着て、マスコットキャラクターのしんちゃん けいちゃんと記念撮影が出来ます。

【制服サイズ】

お子様用:90、110、130サイズ

大人用 :M、Lサイズ(目安)

※サイズが合わない場合は着用をご遠慮いただく場合がございます。

※制服を着用しない場合も写真撮影は可能です。

開催場所:アトレ松戸4階 レストスペース

時間 :11:00〜11:30・14:00〜14:30(事前予約制、1枠30分)

予約方法:アトレ公式LINEより先着順で申し込み可能(定員に達し次第終了)

定員 :各回12名

新京成電鉄オリジナルグッズ販売

今しか買えない新京成電鉄のオリジナルグッズを販売します。

※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※数量限定販売(無くなり次第終了)

場所 :アトレ松戸4階 ABCマート前

時間 :10:00〜17:00

支払方法:現金のみ(JRE POINT、駐車サービス対象外)

■「アトレ松戸」施設概要

施設名 :アトレ松戸

所在地 :千葉県松戸市松戸1181

営業時間:10:00〜21:00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。

各ショップの営業時間はアトレ松戸HPをご覧ください。

構造 :鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 :地上8階

延床面積:約16,821m2

店舗面積:約6,125.28m2(2024年9月3日現在)

店舗数 :93ショップ(2024年9月3日現在)

