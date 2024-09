イメージモデルに平岡祐太起用！GOODFOOD「バナナの茎から作られたサステナブルなTシャツ」

三共食品が展開する食品会社ならではの視点から生まれたサステナブルなライフスタイルブランド『GOODFOOD』より、バナナの茎から作られた素材「BANANA CLOTH」を使用したTシャツ4型を公式ECサイトで販売中です。

三共食品が展開する食品会社ならではの視点から生まれたサステナブルなライフスタイルブランド『GOODFOOD』より、バナナの茎から作られた素材「BANANA CLOTH」を使用したTシャツ4型を公式ECサイトで販売中!

イメージモデルには俳優・平岡祐太、タレント・竹内由恵を起用。

■サステナブルな素材「BANANA CLOTH」

フードロス問題に対する新たな試みとして、廃棄されるバナナの茎を活用したアパレルラインを展開。

バナナの実以外の部分はほとんどが大量廃棄されており、二次的な環境破壊に繋がっています。

そこでバナナの茎の繊維質に着目し、そこに含まれる天然繊維を抽出して綿や麻に代わる素材として再度生まれ変わらせた素材が「BANANA CLOTH」です。

リネンに似たサラッした質感で、風通しが良く涼しい着心地が特長。

「GOODFOOD」のブランド信念でもある「環境への配慮とサステナビリティ」を体現した、着るだけで持続可能な未来へ一歩踏み出せるようなデザインに仕上がっています。

■平岡祐太氏 インタビュー

【商品を実際に着てみて感じたこと、伝えたいことがあったら教えてください。】

「BANANA CLOTH」っていうものを初めて聞きました。新しい試みだし着心地がすごく自然。風通しが良くて着ていて涼しい感じがします。

元々破棄されるものがこうやって新しいものに生まれ変わるのはすごくいいことだと思うし、こうした地球環境に優しいものはどんどん必要になってくると思います。

【「GOODFOOD」はメッセージ性をコンセプトとしています。人生で大事にしている言葉やモットーがあったら教えてください。】

僕は割といろんなものに興味を持ったりすぐ行動する性格なので、「善は急げ」という言葉を大切にしています。

いろんなものにはタイミングがあって、そのタイミングとか波を見逃さずにどれだけ早く乗っていけるかが重要だと思っています。

■竹内由恵氏 インタビュー

【商品を実際に着てみて感じたこと、伝えたいことがあったら教えてください。】

うちの子供はバナナが大好きでたくさん食べるので大量にゴミが出るのですが、それがこのTシャツに使われるんだと思うとなんだか特別な気持ちになりました。

ただおしゃれならいいとかじゃなくて、「サステナブル」というこだわりをもって商品開発されているのがとても価値のあることで素敵だと思います。

【「GOODFOOD」はメッセージ性をコンセプトとしています。人生で大事にしている言葉やモットーがあったら教えてください。】

「Don’t worry. Be happy」という言葉ですかね。悩みがちな性格ですが、悩まなくていいよと言ってくれている感じがとても安心します。

あと「足るを知る」とかも。もっと向上したいという気持ちが強くなるタイプなので、その現状をありがたく感謝するという意味で自分への戒めとして大事にしています。

商品名: MESSAGE T SHIRT

カラー: WHT/YEL/GRN/BLK

サイズ: L/XL

価格 : 11,000円(税込)

商品名: LOGO TREE T SHIRT

カラー: WHT/YEL/GRN/BLK

サイズ: L/XL

価格 : 11,000円(税込)

商品名: LEAF T SHIRT

カラー: WHT/YEL/GRN/BLK

サイズ: M/L

価格 : 11,000円(税込)

商品名: COLLAR PRINT CURSIVE T SHIRT

カラー: WHT/YEL/GRN/BLK

サイズ: M/L

価格 : 11,000円(税込)

■平岡祐太さんプロフィール

日本の俳優・アミューズ所属。2002年、「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」グランプリ受賞。03年にドラマデビューし、本格的に俳優の道へ。映画「夏目アラタの結婚」が9月6日公開、主演映画「レクイエム」が2025年春に公開を控えている。

■竹内由恵さんプロフィール

日本のタレント/フリーアナウンサー・アミューズ所属。テレビ朝日「ミュージックステーション」のサブ司会を担当。そのほか、テレビ朝日「やべっちFC」や「報道ステーション」など幅広いジャンルの番組に出演。趣味・特技は英語、カフェ巡り、イラスト。

