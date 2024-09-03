¡ÖµÈÎÉµÈ±Æ¤´¤Ã¤³¤¬½ÐÍè¤½¤¦¡×¡Ö¥³¥ì400±ß¤ÇÂç¾æÉ×?¡×- ¤¸¤ã¤ó¤±¤ó½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö²ÄÆ°¼ê¼ó¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ËÃ¦Ë¹
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó¤«¤é12·î¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤òåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¼ê¼ó¤«¤éÀè¤À¤±¤Î¥Ï¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢²ÄÆ°¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È23²Õ½ê¡£¥°¡¼¡¦¥Á¥ç¥¡¦¥Ñ¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹!
¡Ú12·î¿·À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡¡Û
¡Ö1/3 SCALE ²ÄÆ°¼ê¼ó ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ï¥ó¥É¡¡400±ß¡×
3D²ÄÆ°Â¤·¿»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢3DÈþ½Ñ¹Ö»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾Â¼·ò»Ö»á@nishimu_F360¤ÎÁ´´ØÀá²ÄÆ°¼ê¼ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿Í´Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ÎÆ°¤¤ò´°àú¤ËºÆ¸½½ÐÍè¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ï¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹!¡¡±¦¼êº¸¼ê¶¦¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
(@TOYSCABIN¤è¤ê°úÍÑ)
ºî¼Ô¤Ï¡¢Èþ½Ñ·Ï³Ø¹»¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Â¼·ò»Ö»á¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Èà¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥ª¥ê¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Ë³Ü¤ò¾è¤»¤ë¡×¡Ö²£ºÂ¤ê¡×¡ÖÀµºÂ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¿ÍÂÎ¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö1/3 SCALE ²ÄÆ°¼ê¼ó ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ï¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Ø¥ª¥ê¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ù¤Î¼ê¤Î1/3¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£1ËÜ1ËÜ¤Î»Ø¤ä¼ê¼ó¤Î´ØÀá¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤Î¼ê¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£400±ß¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹!
È¯ÇäÆü¤Ï12·î¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤¹¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤‼︎ ÀäÂÐ¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹‼︎¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇµÈÎÉµÈ±Æ¤´¤Ã¤³¤¬µ¤·Ú¤Ë½ÐÍè¤½¤¦¡×¡Ö»àÊÁÌÚÄ¤¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤°¤ó¤È¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¦Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÊý¤âÀ§Èó!(¾Ð)¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢400±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î²ÄÆ°¤Ç¤³¤ÎÃÍÃÊ!?¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥³¥ì400±ß¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»È¤¤Êý¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè! ¤¼¤ÒÎ¾¼ê¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦!!
¡Ú12·î¿·À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡¡Û¡Ö1/3 SCALE ²ÄÆ°¼ê¼ó ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ï¥ó¥É¡¡400±ß¡×£³D²ÄÆ°Â¤·¿»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢3DÈþ½Ñ¹Ö»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾Â¼·ò»Ö»á@nishimu_F360¤ÎÁ´´ØÀá²ÄÆ°¼ê¼ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿Í´Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ÎÆ°¤¤ò´°àú¤ËºÆ¸½½ÐÍè¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ï¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹❗±¦¼êº¸¼ê¶¦¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ pic.twitter.com/H2t9hN5yyM- ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) August 26, 2024
¡Ú12·î¿·À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡¡Û
¡Ö1/3 SCALE ²ÄÆ°¼ê¼ó ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ï¥ó¥É¡¡400±ß¡×
3D²ÄÆ°Â¤·¿»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢3DÈþ½Ñ¹Ö»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾Â¼·ò»Ö»á@nishimu_F360¤ÎÁ´´ØÀá²ÄÆ°¼ê¼ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿Í´Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ÎÆ°¤¤ò´°àú¤ËºÆ¸½½ÐÍè¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ï¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹!¡¡±¦¼êº¸¼ê¶¦¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ºî¼Ô¤Ï¡¢Èþ½Ñ·Ï³Ø¹»¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Â¼·ò»Ö»á¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Èà¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥ª¥ê¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Ë³Ü¤ò¾è¤»¤ë¡×¡Ö²£ºÂ¤ê¡×¡ÖÀµºÂ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¿ÍÂÎ¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö1/3 SCALE ²ÄÆ°¼ê¼ó ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ï¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Ø¥ª¥ê¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ù¤Î¼ê¤Î1/3¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£1ËÜ1ËÜ¤Î»Ø¤ä¼ê¼ó¤Î´ØÀá¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤Î¼ê¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£400±ß¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹!
È¯ÇäÆü¤Ï12·î¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤¹¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤‼︎ ÀäÂÐ¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹‼︎¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇµÈÎÉµÈ±Æ¤´¤Ã¤³¤¬µ¤·Ú¤Ë½ÐÍè¤½¤¦¡×¡Ö»àÊÁÌÚÄ¤¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤°¤ó¤È¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¦Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÊý¤âÀ§Èó!(¾Ð)¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢400±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î²ÄÆ°¤Ç¤³¤ÎÃÍÃÊ!?¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥³¥ì400±ß¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»È¤¤Êý¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè! ¤¼¤ÒÎ¾¼ê¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦!!
¡Ú12·î¿·À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡¡Û¡Ö1/3 SCALE ²ÄÆ°¼ê¼ó ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ï¥ó¥É¡¡400±ß¡×£³D²ÄÆ°Â¤·¿»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢3DÈþ½Ñ¹Ö»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾Â¼·ò»Ö»á@nishimu_F360¤ÎÁ´´ØÀá²ÄÆ°¼ê¼ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿Í´Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ÎÆ°¤¤ò´°àú¤ËºÆ¸½½ÐÍè¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ï¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹❗±¦¼êº¸¼ê¶¦¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ pic.twitter.com/H2t9hN5yyM- ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) August 26, 2024