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Five centuries of consanguinity, isolation, health, and conflict in Las Gobas: A Northern Medieval Iberian necropolis | Science Advances
DNA reveals secrets of cave-dwelling medieval community that survived conquest and epidemics
https://theconversation.com/dna-reveals-secrets-of-cave-dwelling-medieval-community-that-survived-conquest-and-epidemics-235936
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