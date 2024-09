ディズニーストアに「ディズニーヴィランズ」をモチーフにした、ハロウィーンを盛り上げる、クールでゴージャスなグッズが新たに登場!

ディズニーファッションを楽しめるバッグやチャーム、大人かわいいアクセサリーなど、豊富なラインナップで展開されます☆

ディズニーストア「DISNEY VILLAINS(ディズニーヴィランズ)」ハロウィーングッズ

スケジュール:

先行発売:2024年9月3日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア発売日:2024年9月6日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/disney-villains/2024/

ディズニーストアが、ディズニー映画作品に登場する「ディズニーヴィランズ」をモチーフにした新グッズを発売。

『リトル・マーメイド』に登場する「アースラ」をイメージしたトートバッグ、バニティポーチやパスケースをはじめとしたグッズが多数展開されます。

ほかにも黒を基調としたシックな色合いで『眠れる森の美女』の「マレフィセント」や『ヘラクレス』の「ハデス」たちが「ディズニーヴィランズ」らしいモチーフとともに描かれたおしゃれなエコバッグ、バッグチャームもラインナップ。

『ファンタジア』の「チェルナボーグ」、『ライオン・キング』の「スカー」などのカラフルなアートを背面に大きく描いた「Spirit Jersey(スピリットジャージー)」の長袖Tシャツなども揃います☆

アースラ、フロットサム&ジェットサム トートバッグ バッグチャーム付き DISNEY VILLAINS

価格:4,500円 (税込)

サイズ:約縦30×横40×厚み5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約23cm

チャーム キャラクター 約縦3×横1.5×厚み0.2cm/チェーン 約長さ25cm

『リトル・マーメイド』に登場するディズニーヴィランズ「アースラ」をイメージしたバッグ。

くしゅくしゅっとしたシャーリングステッチが無地のバッグに華やかさをプラスしてくれます。

たくさんのパールビーズはまるで海の泡のよう!

「アースラ」の手下である「フロットサム」と「ジェットサム」をデザインしたバッグチャームを添えた、「アースラ」らしさいっぱいのファッションアイテムです。

リトル・マーメイド バニティポーチ DISNEY VILLAINS

価格:4,700円 (税込)

サイズ:約高さ16×幅16.5×奥行き17.5cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

つやのあるレザー調素材がスタイリッシュな印象をプラスしてくれる、「アースラ」をイメージしたバニティポーチ。

「アースラ」が身につけているネックレスをモチーフにした貝のパーツがキラッと輝きます。

貝殻モチーフをあしらった内生地も注目ポイントです。

フロントポケットはスティックコスメや小物類の収納に適しています。

アースラ、フロットサム&ジェットサム 定期入れ・パスケース DISNEY VILLAINS

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約縦8×横11×厚み1.6cm

チェーン 約長さ19.5cm

チャーム 約長さ3cm

「フロットサム」と「ジェットサム」のチャームが付いたパスケース。

つやのあるレザー調素材がスタイリッシュな印象に仕上げられたパスケースの色使いがディズニーヴィランズの「アースラ」を想起させます。

パス入れのほか、半券などを入れられるオープンポケットも備えているので便利です。

ディズニーヴィランズ ショッピングバッグ・エコバッグ DISNEY VILLAINS

価格:1,100円 (税込)

サイズ:収納時 約縦14×横13×厚み2cm

使用時 約縦48×横44×厚み0.2cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約20cm

妖しい魅力を持った悪役たちが集結した「ディズニーヴィランズ」デザインの折りたたみエコバッグ。

『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『白雪姫』の「女王」、『プリンセスと魔法のキス』の「ドクター・ファシリエ」が、ディズニーヴィランズらしいモチーフとともに描かれています。

黒を基調としたシックな色合いがおしゃれな、片面ずつ異なる絵柄が楽しめるデザインです。

コンパクトに携帯できるエコバッグはおでかけ時の必需品。

いくつあっても困らないので、ちょっとしたプレゼントとしてもおすすめです。

アースラ バッグチャーム リトル・マーメイド DISNEY VILLAINS

価格:2,000円 (税込)

サイズ:全長 約12.2cm

貝 約縦4.6×横5.1×厚み0.8cm

黒いリボンが目を引く「アースラ」をイメージしたバッグチャーム。

「アースラ」が身につけているネックレスをモチーフにした貝のパーツがポイントです。

ディズニープリンセス「アリエル」のサイン入り契約書をデザインしたチャームを添えて、ミステリアスな魅力に溢れたグッズに仕上げられています。

ハートの女王 バッグチャーム ふしぎの国のアリス DISNEY VILLAINS

価格:2,000円 (税込)

サイズ:全長 約13.3cm

ハート 約縦6×横3.8×厚み0.4cm

真っ赤なリボンが存在感抜群な『ふしぎの国のアリス』に登場するディズニーヴィランズ「ハートの女王」をイメージしたバッグチャーム。

いじわるで怒りっぽい性格の「ハートの女王」をイメージしたハートモチーフがポイントです。

ミステリアスな魅力に溢れたバッグチャームには、赤いペンキで塗られたバラの花のチャームが添えてあります。

【Spirit Jersey】ディズニーヴィランズ 長袖Tシャツ DISNEY VILLAINS

価格:13,200円 (税込)

サイズ:L、XL

アメリカのディズニーランドでお馴染みの「Spirit Jersey (スピリットジャージー)」から、「ディズニーヴィランズ」をデザインした長袖Tシャツがラインナップ。

胸元のワンポイントと背面の“Walt Disney World”のロゴにはもこもこっとした質感がユニークな発泡プリントが施されています。

背面に大きく描かれた『ファンタジア』の「チェルナボーグ」、『白雪姫』の「女王」、『ライオン・キング』の「スカー」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『ラマになった王様』の「イズマ」がインパクト大!

マレフィセント、ディアブロ ヘアクリップ セット MAEGAMI DISNEY VILLAINS

価格:1,100円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦11.2×横11×厚み1.1cm

本体(各) 約縦3.2×横4.9×厚み1cm

『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」と手下の「ディアブロ」をデザインしたヘアクリップセット。

「ディアブロ」のダイカットモチーフと、邪悪な魔女「マレフィセント」モチーフをあしらったヘアクリップ2個セットです。

「マレフィセント」モチーフにはラインストーンが飾られています。

ふしぎの国のアリス シュシュ DISNEY VILLAINS

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約 縦14×横15×厚み3cm

ヘアスタイルを華やかに演出してくれる「ハートの女王」をイメージしたシュシュ。

「ハートの女王」が着ているドレスをモチーフにしたハート形ダイカットチャームがポイントです。

四隅が尖っているので、結んだときにピンと立ってアクセントになってくれます。

クロード・フロロー ピアス DISNEY VILLAINS

価格:2,500円 (税込)

サイズ:各 約縦3×横1.8×厚み0.5cm

『ノートルダムの鐘』に登場するディズニーヴィランズ「クロード・フロロー」をイメージしたスウィングピアス。

「クロード・フロロー」が着ている衣装の襟や肩デザイン、帽子などキャラクターの特徴がしっかり落としこまれています。

ディズニーヴィランズの魅力が表現されたミステリアスなアクセサリーは大人の方にもおすすめです。

リトル・マーメイド チョーカー 貝 DISNEY VILLAINS

価格:2,200円 (税込)

サイズ:トップ 約縦2×横2×厚み0.8cm

紐 約長さ46cm+アジャスター 約5cm

海の魔女「アースラ」が身につけているネックレスをモチーフにしたチョーカー。

天然皮革の黒い紐に金色に輝く貝のトップを飾り、しっかり再現されています。

重厚感のあるトップには、ディズニーヴィランズならではの迫力が感じられる、ミステリアスなアクセサリーです。

白雪姫 指輪・リング 毒リンゴ 13 DISNEY VILLAINS

価格:1,800円 (税込)

サイズ:13号

『白雪姫』に登場するディズニーヴィランズ「女王」をイメージした、毒リンゴデザインの指輪。

魔女に変身した「女王」がディズニープリンセス「白雪姫」に毒リンゴを差し出す様子が再現されています。

リンゴの赤色とくすんだような金色の組み合わせがディズニーヴィランズらしい妖しい雰囲気を表現してくれるアクセサリーです。

【ohora】アースラ ネイルシール セミキュアジェルネイル NP-022-JC DISNEY VILLAINS

価格:2,300円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦14.3×横6.7×厚み2.2cm

シート(各) 約縦12.3×横5.1cm

ジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」から、海の魔女「アースラ」にインスピレーションを受けたネイルシールが登場。

シックな色使いのネイルに異なる輝きを合わせ、ディズニーヴィランズらしい妖艶な魅力を表現。

2色のストーンをのせたネイルアートは「アースラ」の手下のウツボを彷彿とさせます。

【ohora】スカー ネイルシール セミキュアジェルネイル ND-021-JC DISNEY VILLAINS

価格:2,200円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦14.3×横6.7×厚み2.2cm

シート(各) 約縦12.3×横5.1cm

『ライオン・キング』に登場するディズニーヴィランズ「スカー」をイメージしたネイルシール。

悪かっこいいキャラクター「スカー」からインスピレーションを受けたデザインがポイントです。

シックな色使いのネイルに金色を合わせ、ディズニーヴィランズらしいダークな魅力が表現されています。

【ohora】ハデス ネイルシール セミキュアジェルネイル NP-023-JC DISNEY VILLAINS

価格:2,300円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦14.3×横6.7×厚み2.2cm

シート(各) 約縦12.3×横5.1cm

『ヘラクレス』に登場するディズニーヴィランズ「ハデス」をイメージしたジェルネイルもラインナップ。

冥界(死者の国)の神「ハデス」からインスピレーションを受けたカラーが使用されています。

シックな色使いのネイルにラメのメタリックな輝きを合わせ、ディズニーヴィランズらしいクールな魅力が表現されたファッションアイテムです。

「ディズニーヴィランズ」をモチーフにした、ハロウィーンを盛り上げる、クールでゴージャスなグッズが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて2024年9月3日より順次販売が開始される「DISNEY VILLAINS」ハロウィーングッズの紹介でした☆

