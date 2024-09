『日向坂46とふしぎな図書室』3.5周年イベント第2部「ドリームビルダーII 不思議な本の守り人」スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ランキングで豪華報酬ゲット! リアルプレゼントは「直筆サイン入りポスター」

スマートフォンゲームアプリ『日向坂46とふしぎな図書室』にて、リリース3.5周年イベント第2部「ドリームビルダーII 不思議な本の守り人」が9月3日から開催スタートした。

■勇者イベント後編「ドリームビルダーII 不思議な本の守り人」開催! ランキングで豪華報酬ゲット

レーン内のランキングで100位までのプレイヤーが獲得した「イベントポイント総数」で競い合う13レーンの対抗戦。ランキングでは「★4 サイン・ダンジョン 上村ひなの」がゲットできる。

■直筆サイン入りポスタープレゼント

リアルプレゼントは「オリジナルポスター」だ。レーン内ランキング1位~5位に入賞するとメンバーの「直筆サイン入りポスター」をプレゼント。

※東村芽依・丹生明里・濱岸ひよりのレーンで1位~5位入賞者へのリアルプレゼントは「ポスター(サインなし)+直筆サイン入り色紙」。

6位以下でも上位入賞で「ポスター」プレゼント。上位のレーンほど入賞枠が広がる。すごろく召喚を2周以上していれば、100位内のプレイヤーには「ポスター」をプレゼントする。

イベント開催期間:9月3日メンテナンス終了 ~ 9月12日10時59分

ランキング開催期間:9月9日16時 ~ 9月11日15時59分

■「ドリームビルダーII 不思議な本の守り人」召喚開催!

イベント召喚に「★4 あおぞらの勇者」と「★4 おひさまの勇者」が登場。

新メンバーカードはイベントポイント獲得量アップ。同メンバー全員の再出撃時間短縮スキル。さらに同メンバー全員の攻撃力上昇スキル持ちだ。

■3.5周年記念「初回無料! 有償限定LVMax勇者(後編)確定スタートダッシュ召喚」開催!

【勇者前編】にて開催した召喚が【勇者後編】にも登場。『ひな図書』を始めて90日以内のユーザーが初回無料10連できる召喚となっている。さらに、LvMAX勇者(後編)のメンバーカードが確定で入手できる。

※確定枠は10連目のみ

開催期間:9月3日メンテナンス終了 ~ 9月12日10時59分

■3.5周年記念!「有償限定復刻姫騎士確定10連召喚」開催!

★4「姫騎士(一~三期生)」、★4「姫騎士(四期生)」がふたつの召喚で登場。人気ジョブである姫騎士をゲットできるチャンス。

開催期間:9月3日メンテナンス終了 ~ 9月12日10時59分

■リミテッドクエスト開催!

今回のリミテッドクエストは「直筆サイン入りチェキ」をゲットできる大チャンス。メンバーは、小坂菜緒、金村美玖。

本番のスコアランキングで1位に入賞すると「直筆サイン入りチェキ」をプレゼント。1位に入賞できなかったとしても、2,000位に入賞すると「直筆サイン入りチェキ」の抽選券がもらえるので、諦めずにランキング上位を狙おう。

本イベントでは「練習期間」と「本番期間」がある。「練習期間」は本番と同じクエストに挑むことが可能で、事前にパーティなどを調整することができる期間となる。

「本番期間」は限られた回数でスコアランキングを競い合う期間となっている。

さらに特定の順位以内に入賞すると、小坂菜緒、金村美玖のユニットを強化する強力なおまもりを獲得することができる。

練習期間:9月3日メンテナンス終了 ~ 9月20日23時59分

本番期間:9月18日0時 ~ 9月20日23時59分

■リミテッドクエスト★4おまもり召喚

小坂菜緒、金村美玖のユニットを強化する強力なおまもりが登場。装備することで攻撃力がアップする。

開催期間:9月3日メンテナンス終了 ~ 9月20日23時59分

(C) Seed & Flower LLC / (C) Y&N Brothers Inc. / (C) Sony Music Solutions Inc. Developed by filament Inc.

