ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÎÅúÊÛ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤¬¥Á¥¯¥ê¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÍý¶þ100¡ó¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£Âç¤·¤¿¤â¤ó¤À¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê69¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ÇÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤¿ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¸Å´Ü¤Ï¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÅúÊÛ¤Ë¡Ö½ª»Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÇ§¼±¡£½ª»Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÍý¶þ100¡ó¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Âç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤Ê¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¡ØÆ§¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤ÎÄË¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ§¤ó¤À¼Ô¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡£¤½¤Î¸¢²½¤¬¤¢¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤À¤È»×¤¦¡£Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È¤ÇÆ§¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ§¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤ÎÄË¤ß¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÄË¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤½¤ì¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸Å´Ü¤Ï¡Ö¼¤á¤ëµ¤ÇÛ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ìÂÎÁ´ÂÎ²¿¤Ç¤«¡©¡×¤È¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¼«¤é¼¿¦¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿äÂ¬¡£¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¼¤á¤ë¥¤¥³¡¼¥ëÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿È×ÀÐ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ªÎ»¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿È×ÀÐ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤¦Ï°³Õ¡¢¤ª¾ë¤ò²õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢²õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢²õ¤¹¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬º£¸å¡¢·º»ö»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òµó¤²¡¢¡ÖÌµ¿¦¤Î¿È¤Ç¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÌµ¿¦¤Ç¡È¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÃÀÞ¤Ê¤ó¤«·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤³¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¸½¿¦¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ä¤Ï¤ê¸©·Ù¤À¤Ã¤ÆÁÜººÅö¶É¤â×ÖÅÙ¤¬Æ¯¤¯²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸©¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤âº£¡¢¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë3¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÌµÉ½¾ð¤ÇÆ±¤¸¼«Ê¬¤ÎÏÀÍý¤ò¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Î²õ¤ì¤¿ÀÎ¤Î¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÖÅú¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÇÊ£¿ô¤ËÄß¤ë¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ÷¾ð¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¿äÂ¬¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÎ»ö¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë·éÇò¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¡£