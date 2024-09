韓国男性ダンスヴォーカルグループの超新星が11月20日、ミニアルバム『HEAVEN』をリリースすることが発表となった。日本デビューから15周年を迎えることを記念してリリースされる新作の完成だ。前作から約3年ぶり、オリジナルアルバムとしては通算10枚目の『HEAVEN』には、メロウなサウンドとヴォーカルが心地良い新曲5曲を収録。世界中に繋がる天空に、様々な彩りと心象風景を投影した作品として届けられる。

2024年11月20日発売【初回生産限定盤 (CD+オリジナルアクリルスタンド)】JBCZ-9151 \4,500(税抜価格 \4,091)・スリーブケース仕様・付属:メンバー集合フォトのオリジナル・アクリルスタンド (サイズ:125×140mm)・封入特典:購入者限定応募券※詳細は後日発表【初回限定盤 (CD+DVD)】JBCZ-9152 \3,900 (税抜価格 \3,545)・スリーブケース仕様・DVD:「Moonlight」MUSIC VIDEO & MAKING・封入特典:購入者限定応募券※詳細は後日発表【通常盤 (CD)】JBCZ-9153 \2,500 (税抜価格 \2,273)・封入特典:購入者限定応募券※詳細は後日発表【完全生産限定ソロ盤 -YoonHak- (CD)】JBCZ-9154 \3,000(税抜価格 \2,727)【完全生産限定ソロ盤 -SungJe- (CD)】JBCZ-9155 \3,000(税抜価格 \2,727)【完全生産限定ソロ盤 -KwangSoo- 完全生産限定盤 (CD)】JBCZ-9156 \3,000(税抜価格 \2,727)【完全生産限定ソロ盤 -JiHyuk- (CD)】JBCZ-9157 \3,000(税抜価格 \2,727)【完全生産限定ソロ盤 -Geonil- (CD)】JBCZ-9158 \3,000(税抜価格 \2,727)▼収録曲 ※曲順未定/全形態共通・Moonlight・Stellar・After the rain・Fireworks・Sunrise※ソロ盤のみメンバー別ヴォイスメッセージ収録▼各ソロ盤封入特典・メンバー別ヴォイスメッセージ(CD収録)・メンバー別アートワーク(ジャケット・ピクチャーレーベル・歌詞ブックレット)・封入特典:購入者限定応募券※詳細は後日発表【B ZONEオフィシャルECサイト・Musing限定販売 】完全生産限定オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セットJBCF-9015 \17,600 (税抜価格 \16,000)▼封入特典・全形態共通購入者限定応募券×5枚(※セットの各ソロ盤に封入)・オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット購入者限定応募券×1枚※全形態共通購入者限定の応募特典と、ソロ盤5種セット購入者限定の応募特典は、内容が異なります。詳細は後日発表

■日本デビュー15周年記念ライブ



▼<超新星 (SUPERNOVA) Special Live -We are the ONE->9月7日(土) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール・1部:open13:15 / start14:00・2部:open17:00 / start17:45▼<超新星 (SUPERNOVA) 博☆15>9月9日(月) 東京・Zepp DiverCity (TOKYO)・1部:open13:30 / start14:30・2部:open17:30 / start18:30会場限定CD予約特典決定https://bzone.co.jp/site/choshinsei/