韓国男性ダンスヴォーカルグループの超新星が11月20日、ミニアルバム『HEAVEN』をリリースすることが発表となった。日本デビューから15周年を迎えることを記念してリリースされる新作の完成だ。

◆超新星 画像

前作から約3年ぶり、オリジナルアルバムとしては通算10枚目の『HEAVEN』には、メロウなサウンドとヴォーカルが心地良い新曲5曲を収録。世界中に繋がる天空に、様々な彩りと心象風景を投影した作品として届けられる。

リリース形態は全8種類。メンバー集合フォトのオリジナルアクリルスタンドが付属する初回生産限定盤、収録曲「Moonlight」のMVとメイキング映像をDVDに収録した初回限定盤、メンバー別ジャケットやピクチャーレーベル、歌詞ブックレットをデザインした完全生産限定のソロ盤、そして通常盤だ。また、完全生産限定のソロ盤には15周年を迎えた感謝の気持ちを伝える日本語でのヴォイスメッセージが、各メンバー別にそれぞれのCDに収録されている。

さらにB ZONEオフィシャルECサイト・Musingでは、メンバー全員のソロ盤をコンプリートした“完全生産限定オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット”を限定販売する。

超新星は、9月7日および日本デビュー日にあたる9月9日に15周年記念ライブを開催する。同公演では『HEAVEN』CD予約特典会も実施されるとのことだ。

■mini ALBUM『HEAVEN』

2024年11月20日発売


【初回生産限定盤 (CD＋オリジナルアクリルスタンド)】
JBCZ-9151　\4,500(税抜価格 \4,091)
・スリーブケース仕様
・付属：メンバー集合フォトのオリジナル・アクリルスタンド (サイズ：125×140mm)
・封入特典：購入者限定応募券
※詳細は後日発表


【初回限定盤 (CD＋DVD)】
JBCZ-9152 　\3,900 (税抜価格 \3,545)
・スリーブケース仕様
・DVD：「Moonlight」MUSIC VIDEO & MAKING
・封入特典：購入者限定応募券
※詳細は後日発表


【通常盤 (CD)】
JBCZ-9153　\2,500 (税抜価格 \2,273)
・封入特典：購入者限定応募券
※詳細は後日発表


【完全生産限定ソロ盤 -YoonHak- (CD)】
JBCZ-9154　\3,000(税抜価格 \2,727)


【完全生産限定ソロ盤 -SungJe- (CD)】
JBCZ-9155　\3,000(税抜価格 \2,727)


【完全生産限定ソロ盤 -KwangSoo- 完全生産限定盤 (CD)】
JBCZ-9156　\3,000(税抜価格 \2,727)


【完全生産限定ソロ盤 -JiHyuk- (CD)】
JBCZ-9157　\3,000(税抜価格 \2,727)


【完全生産限定ソロ盤 -Geonil- (CD)】
JBCZ-9158　\3,000(税抜価格 \2,727)

▼収録曲 ※曲順未定／全形態共通
・Moonlight
・Stellar
・After the rain
・Fireworks
・Sunrise
※ソロ盤のみメンバー別ヴォイスメッセージ収録

▼各ソロ盤封入特典
・メンバー別ヴォイスメッセージ(CD収録)
・メンバー別アートワーク(ジャケット・ピクチャーレーベル・歌詞ブックレット)
・封入特典：購入者限定応募券
※詳細は後日発表


【B ZONEオフィシャルECサイト・Musing限定販売 】
完全生産限定オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット
JBCF-9015　\17,600 (税抜価格 \16,000)
▼封入特典
・全形態共通購入者限定応募券×5枚(※セットの各ソロ盤に封入)
・オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット購入者限定応募券×1枚
※全形態共通購入者限定の応募特典と、ソロ盤5種セット購入者限定の応募特典は、内容が異なります。詳細は後日発表

■日本デビュー15周年記念ライブ

▼＜超新星 (SUPERNOVA) Special Live -We are the ONE-＞
9月7日(土)　東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
・1部：open13:15 / start14:00
・2部：open17:00 / start17:45

▼＜超新星 (SUPERNOVA) 博☆15＞
9月9日(月)　東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
・1部：open13:30 / start14:30
・2部：open17:30 / start18:30

会場限定CD予約特典決定
https://bzone.co.jp/site/choshinsei/

関連リンク

◆超新星 オフィシャルサイト
◆超新星 オフィシャルX
◆超新星 オフィシャルInstagram