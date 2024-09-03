超新星、日本デビュー15周年を記念して新作『HEAVEN』を11月リリース
韓国男性ダンスヴォーカルグループの超新星が11月20日、ミニアルバム『HEAVEN』をリリースすることが発表となった。日本デビューから15周年を迎えることを記念してリリースされる新作の完成だ。
◆超新星 画像
前作から約3年ぶり、オリジナルアルバムとしては通算10枚目の『HEAVEN』には、メロウなサウンドとヴォーカルが心地良い新曲5曲を収録。世界中に繋がる天空に、様々な彩りと心象風景を投影した作品として届けられる。
さらにB ZONEオフィシャルECサイト・Musingでは、メンバー全員のソロ盤をコンプリートした“完全生産限定オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット”を限定販売する。
超新星は、9月7日および日本デビュー日にあたる9月9日に15周年記念ライブを開催する。同公演では『HEAVEN』CD予約特典会も実施されるとのことだ。
■mini ALBUM『HEAVEN』
【初回生産限定盤 (CD＋オリジナルアクリルスタンド)】
JBCZ-9151 \4,500(税抜価格 \4,091)
・スリーブケース仕様
・付属：メンバー集合フォトのオリジナル・アクリルスタンド (サイズ：125×140mm)
・封入特典：購入者限定応募券
※詳細は後日発表
【初回限定盤 (CD＋DVD)】
JBCZ-9152 \3,900 (税抜価格 \3,545)
・スリーブケース仕様
・DVD：「Moonlight」MUSIC VIDEO & MAKING
・封入特典：購入者限定応募券
※詳細は後日発表
【通常盤 (CD)】
JBCZ-9153 \2,500 (税抜価格 \2,273)
・封入特典：購入者限定応募券
※詳細は後日発表
【完全生産限定ソロ盤 -YoonHak- (CD)】
JBCZ-9154 \3,000(税抜価格 \2,727)
【完全生産限定ソロ盤 -SungJe- (CD)】
JBCZ-9155 \3,000(税抜価格 \2,727)
【完全生産限定ソロ盤 -KwangSoo- 完全生産限定盤 (CD)】
JBCZ-9156 \3,000(税抜価格 \2,727)
【完全生産限定ソロ盤 -JiHyuk- (CD)】
JBCZ-9157 \3,000(税抜価格 \2,727)
【完全生産限定ソロ盤 -Geonil- (CD)】
JBCZ-9158 \3,000(税抜価格 \2,727)
▼収録曲 ※曲順未定／全形態共通
・Moonlight
・Stellar
・After the rain
・Fireworks
・Sunrise
※ソロ盤のみメンバー別ヴォイスメッセージ収録
▼各ソロ盤封入特典
・メンバー別ヴォイスメッセージ(CD収録)
・メンバー別アートワーク(ジャケット・ピクチャーレーベル・歌詞ブックレット)
・封入特典：購入者限定応募券
※詳細は後日発表
【B ZONEオフィシャルECサイト・Musing限定販売 】
完全生産限定オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット
JBCF-9015 \17,600 (税抜価格 \16,000)
▼封入特典
・全形態共通購入者限定応募券×5枚(※セットの各ソロ盤に封入)
・オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット購入者限定応募券×1枚
※全形態共通購入者限定の応募特典と、ソロ盤5種セット購入者限定の応募特典は、内容が異なります。詳細は後日発表
■日本デビュー15周年記念ライブ
9月7日(土) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
・1部：open13:15 / start14:00
・2部：open17:00 / start17:45
▼＜超新星 (SUPERNOVA) 博☆15＞
9月9日(月) 東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
・1部：open13:30 / start14:30
・2部：open17:30 / start18:30
会場限定CD予約特典決定
https://bzone.co.jp/site/choshinsei/
関連リンク
◆超新星 オフィシャルX
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