インポートブランド秋冬セールザ・リッツ・カールトン大阪で開催！アオイ「アオイカーニバル大阪」

アオイは、ザ・リッツ・カールトン大阪にてオータム&ウインターセール『アオイカーニバル大阪』を2024年9月20日(金)の1日限定で開催!

老舗輸入会社の恒例、春と秋、年に2回だけのインポートブランドセールです。

アオイ「アオイカーニバル大阪」

開催期間 :2024年9月20日(金)

開催場所 :ザ・リッツ・カールトン大阪 2階 ザ・グランドボールルーム

お申し込み:

下記アオイカーニバル大阪特設URLより、招待状の申し込み

https://bit.ly/3X3nW8i

※招待状は入場券となります。

《セール内容》

インポートファッション&グッズをスペシャルプライスで販売!

当日だけのスペシャルプライスでの出品も楽しめます。

〈特別イベント〉

会場にて税込み5万円以上購入で、数量限定で粗品をプレゼント!

(公式LINEのお友達又はInstagramのフォローお願いします。)

〈受け取り方法〉

お帰りの際、受付にてLINE又はInstagramの画面とご購入後のレシートをご提示ください。

