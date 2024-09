IVE、日本2nd EP「ALIVE」がBillboard JAPANチャートで1位を獲得！

IVEの日本2nd EP「ALIVE」が、2024年9月4日公開(集計期間:2024年8月26日〜9月1日)のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート「トップアルバムセールス」で、11万7,648枚の記録を売り上げてトップに輝いた。



同作は恋のトキメキをつめこんだタイトル曲「CRUSH」の他にも、テレビアニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマ「Will」や、ヒット曲「I AM」「Off The Record」「Baddie」の日本語バージョンを収録。2023年5月31日リリースの日本1st EP「WAVE」に続き2作連続の結果となった。



また、「SUMMER SONIC 2024」に出演し、ステージの実力も話題となった彼女たちは、ついに9月4日(水)、5日(木)にワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN」のファイナルとなる東京ドームでの初公演を控えている。2024年も日本での活動から目が離せない。