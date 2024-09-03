¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ1¹æÅ¹¤¬ÉÊÀî¶è¡¦¸Í±Û±ØÁ°¤ËÅÐ¾ì! ¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â
¥×¥ì¥Ê¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¤Î¡ÖHotto Motto (¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È)¡×¤Ï9·î3Æü¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È ¸Í±Û±ØÁ°Å¹¡×¤ò¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤ÎÂè1¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡û¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ï¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Î¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÀÖ¤ò¸«¤¿¤é¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È ¸Í±Û±ØÁ°Å¹¡×(ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è)
¤Þ¤¿¡¢¤ªÊÆ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¿·Á¯¤Ê¤ªÊÆ¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¿æÈÓ¤·¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÊÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯
Å¹Æâ¤ÎÆâÁõ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªÊÛÅö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤âÅ¹Æâ¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÆâÁõ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¸ø¼°TikTok¤ÎÆ°²è¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂÔ¤Á»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖCome Alive with OBENTO¡×¡ÖREADY,SET,GO!¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Ìö¤ë¡£
¡ÖCome Alive with OBENTO¡×¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ªÊÛÅö¤Ç¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤â¸µµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÉ½¸½¡£
¡ÖREADY¡×¤Ï¿·Á¯¤Ê¤ªÊÆ¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¿æÈÓ¤·¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÃíÊ¸¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤òÉ½¸½¡£¡ÖSET¡×¤Ï¾ï¤Ë¿¿¿·¤·¤¯¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¤òÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ªÅ¹¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¡£¡ÖGO!¡×¤Ï¸«¤¿¤À¤±¤Ç¿©Íß¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç´¶Æ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¸ø¼°TikTok¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤âÎ®¤ì¤ë
¸Í±Û¶áÊÕ¤Î·Ê¿§¤äº×¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¡¢Åìµþ¤é¤·¤µ¡¦¸Í±Û¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½
¡û¥»¥ë¥ÕÊý¼°¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤â
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ì¥¸¤ÇÃíÊ¸¢ª¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥ÕÊý¼°¤ò°ìÉôºÎÍÑ¡£¼ÂÊª¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ØÆþ¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥ì¥¸²£¤Ë¤º¤é¤ê¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö
¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥µ¥é¥À¤Î¼ïÎà¤ÏËÉÙ¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÎÏÂ²Û»Ò¤â¤¢¤ë
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆÚ½Á
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¥«¥Ã¥×¤ß¤½½Á¤Ë¤ªÅòÆþ¤ìOK
¤Û¤Ã¤È¥Á¥¥ó¤ä¥³¥í¥Ã¥±¡¢¤«¤é¤¢¤²¤Ê¤É¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â
¡û¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×¤¬¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë! ¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬10¼ïÎàÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚÊÛÅö¡×¤ò¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ù¤ó¤È¤¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤À¡£
¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(º¸/380±ß)¤È¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(±¦/420±ß)
¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(380±ß)¤Ï¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤Î¶ñºà¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ºÉôÊ¬¤â¤´¤Ï¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ¼ê¤Ç¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦²¿¤È¤â»Â¿·¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤Þ¤µ¤Ë¤Î¤êÊÛ¤ÎÌ£¤À¡£
¿©¤Ù¤ë¤È¤Þ¤µ¤Ë¤Î¤êÊÛ¤ÎÌ£
¤µ¤é¤Ë¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½é¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤ÆÏÂ²Û»Ò3¼ïÎà¤âÅÐ¾ì¡£¤ªÊÆ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊÛÅö¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤éÏÂ²Û»Ò¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê¹õÅü¤ï¤é¤ÓÌß¡×(150±ß)¡¢¡Ö¤Ä¤Ö¤¢¤óÆ¦ÂçÊ¡¡×(150±ß)¡¢¡Ö¤Á¤ç¤³ÂçÊ¡¡×(180±ß)
¥µ¥é¥À¤Ï·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥³¥óÆþ¤ê¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×(200±ß)¡¢¡Ö¥³¡¼¥ó¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¡×(220±ß)¡¢¡Ö7ÉÊÌÜ¶ñºà¤Î¤Ò¤¸¤¼Ñ¡×(220±ß)
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¡Ö¤Û¤¯¤Û¤¯µíÆù¥³¥í¥Ã¥±¡×(150±ß)¡¢¡Ö¤µ¤µ¤ß¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×(220±ß)¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ç¤¤¿¤Æ¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥ì¥¸¤Ë¤¢¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤éÈ¯·ô¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¥ì¥¸¤Ç»ÙÊ§¤¦
¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤¬º£¸å¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢2¹æÅ¹¤ÏÅìµþÅÔÊ¡À¸»Ô¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÊÛÅö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¡¢²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤!
¡û¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ï¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Î¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÀÖ¤ò¸«¤¿¤é¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È ¸Í±Û±ØÁ°Å¹¡×(ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è)
¤ªÊÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯
Å¹Æâ¤ÎÆâÁõ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªÊÛÅö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤âÅ¹Æâ¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÆâÁõ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¸ø¼°TikTok¤ÎÆ°²è¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂÔ¤Á»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖCome Alive with OBENTO¡×¡ÖREADY,SET,GO!¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Ìö¤ë¡£
¡ÖCome Alive with OBENTO¡×¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ªÊÛÅö¤Ç¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤â¸µµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÉ½¸½¡£
¡ÖREADY¡×¤Ï¿·Á¯¤Ê¤ªÊÆ¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¿æÈÓ¤·¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÃíÊ¸¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤òÉ½¸½¡£¡ÖSET¡×¤Ï¾ï¤Ë¿¿¿·¤·¤¯¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¤òÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ªÅ¹¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¡£¡ÖGO!¡×¤Ï¸«¤¿¤À¤±¤Ç¿©Íß¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç´¶Æ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¸ø¼°TikTok¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤âÎ®¤ì¤ë
¸Í±Û¶áÊÕ¤Î·Ê¿§¤äº×¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¡¢Åìµþ¤é¤·¤µ¡¦¸Í±Û¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½
¡û¥»¥ë¥ÕÊý¼°¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤â
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ì¥¸¤ÇÃíÊ¸¢ª¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥ÕÊý¼°¤ò°ìÉôºÎÍÑ¡£¼ÂÊª¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ØÆþ¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥ì¥¸²£¤Ë¤º¤é¤ê¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö
¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥µ¥é¥À¤Î¼ïÎà¤ÏËÉÙ¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÎÏÂ²Û»Ò¤â¤¢¤ë
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆÚ½Á
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¥«¥Ã¥×¤ß¤½½Á¤Ë¤ªÅòÆþ¤ìOK
¤Û¤Ã¤È¥Á¥¥ó¤ä¥³¥í¥Ã¥±¡¢¤«¤é¤¢¤²¤Ê¤É¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â
¡û¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×¤¬¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë! ¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬10¼ïÎàÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Î¤êÊÛÅö¡×¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚÊÛÅö¡×¤ò¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ù¤ó¤È¤¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤À¡£
¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(º¸/380±ß)¤È¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(±¦/420±ß)
¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(380±ß)¤Ï¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤Î¶ñºà¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ºÉôÊ¬¤â¤´¤Ï¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ¼ê¤Ç¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦²¿¤È¤â»Â¿·¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤Þ¤µ¤Ë¤Î¤êÊÛ¤ÎÌ£¤À¡£
¿©¤Ù¤ë¤È¤Þ¤µ¤Ë¤Î¤êÊÛ¤ÎÌ£
¤µ¤é¤Ë¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½é¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤ÆÏÂ²Û»Ò3¼ïÎà¤âÅÐ¾ì¡£¤ªÊÆ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊÛÅö¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤éÏÂ²Û»Ò¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê¹õÅü¤ï¤é¤ÓÌß¡×(150±ß)¡¢¡Ö¤Ä¤Ö¤¢¤óÆ¦ÂçÊ¡¡×(150±ß)¡¢¡Ö¤Á¤ç¤³ÂçÊ¡¡×(180±ß)
¥µ¥é¥À¤Ï·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥³¥óÆþ¤ê¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×(200±ß)¡¢¡Ö¥³¡¼¥ó¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¡×(220±ß)¡¢¡Ö7ÉÊÌÜ¶ñºà¤Î¤Ò¤¸¤¼Ñ¡×(220±ß)
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¡Ö¤Û¤¯¤Û¤¯µíÆù¥³¥í¥Ã¥±¡×(150±ß)¡¢¡Ö¤µ¤µ¤ß¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×(220±ß)¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ç¤¤¿¤Æ¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥ì¥¸¤Ë¤¢¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤éÈ¯·ô¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¥ì¥¸¤Ç»ÙÊ§¤¦
¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤¬º£¸å¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢2¹æÅ¹¤ÏÅìµþÅÔÊ¡À¸»Ô¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÊÛÅö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¡¢²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤!