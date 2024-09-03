¶õµ¤Ãæ¤Î¥´¥ß¤Î¿ô¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë²½¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¼«Æ°ÁÝ½üµ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Î¿·²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤òÂÎ¸³
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï9·î3Æü¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖKI-TX100¡×¤È¡ÖKI-TX75¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·À½ÉÊ¤Ï¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¶õµ¤Ãæ¤ÎÎ³»Ò¤Î¡Ö¿ô¡×¤Þ¤ÇÉ½¼¨¡£¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥àÊÂ¤ß¤Î¶õµ¤´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤¹±¿Å¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï9·î12Æü¡¢²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç»Ô¾ì¿äÄê²Á³Ê¤ÏKI-TX100¤¬148,000±ßÁ°¸å¡¢KI-TX75¤¬98,000±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¤Î¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡KI-TX100¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤ÈKI-TX75¡Ê¼Ì¿¿º¸2Âæ¡Ë
¡û¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¶õµ¤Ãæ¤Ë¤¿¤À¤è¤¦Î³»Ò¤Î¿ô¡×¤ò¥«¥¦¥ó¥È
¿·À½ÉÊ¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Î²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£Î¾À½ÉÊ¤È¤â¤Ëµ¡Ç½¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢KI-TX100¤ÏÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑÌó23¾ö¤ÇºÇÂçÉ÷ÎÌ10Î©Êým/Ê¬¡¢KI-TX75¤ÏÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑÌó18¾ö¤ÇºÇÂçÉ÷ÎÌ7.5Î©Êým/Ê¬¤È¶õµ¤À¶¾ôÇ½ÎÏ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎKI-TX100¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼·Ï¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¼«Á³ÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý427¡ß±ü¹Ô305¡ß¹â¤µ700mm¡¢½ÅÎÌÌó14kg
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤ÎKI-TX75¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤È¥°¥ì¡¼·Ï¤Î2¿§Å¸³«¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý395¡ß±ü¹Ô265¡ß¹â¤µ650mm¤Ç½ÅÎÌÌó12kg
¿·À½ÉÊ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬É½¼¨¤Ç¤¤ë¡ÖAI¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤òÅëºÜ¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î±ø¤ì¡ÊÎ³»Ò¡Ë¤Î¿ô¤òÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡Ö¶õµ¤¤Î±ø¤ì¡×¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¶õµ¤Ãæ¤Î±ø¤ì¤Î¡ÖÇ»ÅÙ¡×¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¶õµ¤Ãæ¤ËÉâÍ·¤¹¤ë±ø¤ì¤Î¡Ö¿ô¡×¤ò¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¹ñÆâ¸þ¤±¤Î²ÈÄíÍÑÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¶È³¦½é¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢AI¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬É½¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¶õµ¤1L¤¢¤¿¤ê¤Î1¦Ìm¥µ¥¤¥ºÎ³»Ò¤Î¿ô¡£¶õµ¤Ãæ¤ÎÎ³»Ò¿ô¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ë¶õµ¤¤Î¼Á¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¶õµ¤Ãæ¤ËÉº¤¦1¦Ìm¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ³»Ò¤Î¿ô¤òÉ½¼¨¡£1¦Ìm¤È¤¤¤¨¤Ð¥¦¥¤¥ë¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Ê²½¤¬¡¢¶õµ¤¤Î¼Á¤ÎÈ½Äê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¶õµ¤¤Î±ø¤ì¤ò¸¡ÃÎ¡£¶õµ¤¤¬°ìÄê°Ê¾å±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤ËÉ÷ÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ÆÉô²°¤Î¶õµ¤¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼«Æ°±¿Å¾»þ¡Ë¡£
½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ÏÎ³»Ò¿ô¤¬Ìó8,000¸Ä/L¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å¤Î±ø¤ì¤Ç±¿Å¾¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¡ÖAI AUTO¡×±¿Å¾¤Ç¤ÏÌó800¸Ä/L¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å¤Ç±¿Å¾¥â¡¼¥É¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¶õµ¤¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬½¾Íè¤ÎÌó10ÇÜ¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤ÄÎ³»Ò¿ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ±¿Å¾¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯À©¸æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
AI AUTO±¿Å¾¤Ç¤Ï¶õµ¤Ãæ¤ÎÎ³»Ò¿ô¤ÇÉ÷ÎÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌó800¸Ä/L¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ê¤É¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥àµ¬³ÊClass8¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹
¡ûÌÌÅÝ¤Ê²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÁÝ½ü¤ò¾¯¤·¤À¤±¼«Æ°²½
¿·À½ÉÊ¤ÎKI-TX100/TX75¤Ï²Ã¼¾µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌÌÅÝ¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¾ï¤Ë¿å¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¥µ¥Ü¤ë¤È»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
KI-TX100¤Î²Ã¼¾¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÉô¡£²Ã¼¾¥È¥ì¡¼¤«¤é¿å¤òµÛ¤¤¾å¤²¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¿åÊ¬¤¬µ¤²½¤·¤Æ¶õµ¤¤ò²Ã¼¾¤·¤Þ¤¹
Ä¹´ü´ÖÁÝ½ü¤»¤º¤Ë»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤¿²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î±ø¤ì¤Î¿ä°Ü
°ìÈÌÅª¤Ê²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÌÜ°Â¤Ï1¤«·î¤Ë°ì²óÁ°¸å¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Éô¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿åÀö¤¤¤ÇOK¤Ç¤¹¤¬¡¢±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¯¥¨¥ó»À¤òÍÏ¤«¤·¤¿¿å¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¿ô»þ´Ö¤Ä¤±¤ª¤¤·¤ÆÀö¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Á´ÂÎ¤ò¿»¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç¤¤µ¤ÎÍÆ´ï¤¬É¬Í×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿·À½ÉÊ¤Ï¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡Ö²Ã¼¾ÆâÉôÀö¾ô¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£²Ã¼¾¥È¥ì¡¼¤Ë¥¯¥¨¥ó»ÀÍÏ±Õ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¤¹¤¹¤°É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤Ä¤±¤ª¤ÍÑ¤ÎÍÆ´ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÉôÀö¾ô¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢²èÌÌ¤ËÀö¾ô¼ê½ç¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
²Ã¼¾¥È¥ì¡¼¤â¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê±úÆÌ¤¬¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±Àö¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¿·À½ÉÊ¤È½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢KI-TX100/TX75¤Ï¹âÀÇ½¤ÊHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë³èÀÃº¤ÈÌµµ¡µÛÃåºÞ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¬¥¹¤â¤È¡Á¤ë Ã¦½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶õµ¤¤òÀ¶¾ô²½¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¾ô²½µ»½Ñ¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤âÅëºÜ¡£¥¤¥ª¥óÇ»ÅÙ50,000¸Ä/Î©Êýcm¤È¤¤¤¦¹âÇ»ÅÙ¤Î¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼NEXT¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤éKI-TX100¤ÎÀÅÅÅHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥¬¥¹¤â¤È¡Á¤ë Ã¦½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¤â¤È¤â¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Î¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¶õµ¤À¶¾ôÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¸þ¤±¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢½¾Íè¤Î²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÌÌÅÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙËÜÀ½ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÒËÜ½Õ ¤¯¤é¤â¤È¤Ï¤ë À¸³è²ÈÅÅ¤äÈþÍÆ²ÈÅÅ¡¢IoT¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢À¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ê²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼¡£²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢²È»ö¤Î¼ê´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¤«¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤Î¤¬¸½ºßºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¿·À½ÉÊ¤Ï¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¶õµ¤Ãæ¤ÎÎ³»Ò¤Î¡Ö¿ô¡×¤Þ¤ÇÉ½¼¨¡£¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥àÊÂ¤ß¤Î¶õµ¤´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤¹±¿Å¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï9·î12Æü¡¢²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç»Ô¾ì¿äÄê²Á³Ê¤ÏKI-TX100¤¬148,000±ßÁ°¸å¡¢KI-TX75¤¬98,000±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡£
¡û¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¶õµ¤Ãæ¤Ë¤¿¤À¤è¤¦Î³»Ò¤Î¿ô¡×¤ò¥«¥¦¥ó¥È
¿·À½ÉÊ¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Î²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£Î¾À½ÉÊ¤È¤â¤Ëµ¡Ç½¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢KI-TX100¤ÏÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑÌó23¾ö¤ÇºÇÂçÉ÷ÎÌ10Î©Êým/Ê¬¡¢KI-TX75¤ÏÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑÌó18¾ö¤ÇºÇÂçÉ÷ÎÌ7.5Î©Êým/Ê¬¤È¶õµ¤À¶¾ôÇ½ÎÏ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎKI-TX100¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼·Ï¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¼«Á³ÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý427¡ß±ü¹Ô305¡ß¹â¤µ700mm¡¢½ÅÎÌÌó14kg
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤ÎKI-TX75¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤È¥°¥ì¡¼·Ï¤Î2¿§Å¸³«¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý395¡ß±ü¹Ô265¡ß¹â¤µ650mm¤Ç½ÅÎÌÌó12kg
¿·À½ÉÊ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬É½¼¨¤Ç¤¤ë¡ÖAI¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤òÅëºÜ¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î±ø¤ì¡ÊÎ³»Ò¡Ë¤Î¿ô¤òÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡Ö¶õµ¤¤Î±ø¤ì¡×¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¶õµ¤Ãæ¤Î±ø¤ì¤Î¡ÖÇ»ÅÙ¡×¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¶õµ¤Ãæ¤ËÉâÍ·¤¹¤ë±ø¤ì¤Î¡Ö¿ô¡×¤ò¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¹ñÆâ¸þ¤±¤Î²ÈÄíÍÑÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¶È³¦½é¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢AI¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬É½¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¶õµ¤1L¤¢¤¿¤ê¤Î1¦Ìm¥µ¥¤¥ºÎ³»Ò¤Î¿ô¡£¶õµ¤Ãæ¤ÎÎ³»Ò¿ô¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ë¶õµ¤¤Î¼Á¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¶õµ¤Ãæ¤ËÉº¤¦1¦Ìm¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ³»Ò¤Î¿ô¤òÉ½¼¨¡£1¦Ìm¤È¤¤¤¨¤Ð¥¦¥¤¥ë¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Ê²½¤¬¡¢¶õµ¤¤Î¼Á¤ÎÈ½Äê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¶õµ¤¤Î±ø¤ì¤ò¸¡ÃÎ¡£¶õµ¤¤¬°ìÄê°Ê¾å±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤ËÉ÷ÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ÆÉô²°¤Î¶õµ¤¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼«Æ°±¿Å¾»þ¡Ë¡£
½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ÏÎ³»Ò¿ô¤¬Ìó8,000¸Ä/L¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å¤Î±ø¤ì¤Ç±¿Å¾¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¡ÖAI AUTO¡×±¿Å¾¤Ç¤ÏÌó800¸Ä/L¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å¤Ç±¿Å¾¥â¡¼¥É¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¶õµ¤¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬½¾Íè¤ÎÌó10ÇÜ¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤ÄÎ³»Ò¿ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ±¿Å¾¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯À©¸æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
AI AUTO±¿Å¾¤Ç¤Ï¶õµ¤Ãæ¤ÎÎ³»Ò¿ô¤ÇÉ÷ÎÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌó800¸Ä/L¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ê¤É¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥àµ¬³ÊClass8¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹
¡ûÌÌÅÝ¤Ê²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÁÝ½ü¤ò¾¯¤·¤À¤±¼«Æ°²½
¿·À½ÉÊ¤ÎKI-TX100/TX75¤Ï²Ã¼¾µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌÌÅÝ¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¾ï¤Ë¿å¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¥µ¥Ü¤ë¤È»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
KI-TX100¤Î²Ã¼¾¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÉô¡£²Ã¼¾¥È¥ì¡¼¤«¤é¿å¤òµÛ¤¤¾å¤²¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¿åÊ¬¤¬µ¤²½¤·¤Æ¶õµ¤¤ò²Ã¼¾¤·¤Þ¤¹
Ä¹´ü´ÖÁÝ½ü¤»¤º¤Ë»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤¿²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î±ø¤ì¤Î¿ä°Ü
°ìÈÌÅª¤Ê²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÌÜ°Â¤Ï1¤«·î¤Ë°ì²óÁ°¸å¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Éô¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿åÀö¤¤¤ÇOK¤Ç¤¹¤¬¡¢±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¯¥¨¥ó»À¤òÍÏ¤«¤·¤¿¿å¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¿ô»þ´Ö¤Ä¤±¤ª¤¤·¤ÆÀö¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Á´ÂÎ¤ò¿»¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç¤¤µ¤ÎÍÆ´ï¤¬É¬Í×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿·À½ÉÊ¤Ï¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡Ö²Ã¼¾ÆâÉôÀö¾ô¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£²Ã¼¾¥È¥ì¡¼¤Ë¥¯¥¨¥ó»ÀÍÏ±Õ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¤¹¤¹¤°É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤Ä¤±¤ª¤ÍÑ¤ÎÍÆ´ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÉôÀö¾ô¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢²èÌÌ¤ËÀö¾ô¼ê½ç¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
²Ã¼¾¥È¥ì¡¼¤â¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê±úÆÌ¤¬¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±Àö¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¿·À½ÉÊ¤È½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢KI-TX100/TX75¤Ï¹âÀÇ½¤ÊHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë³èÀÃº¤ÈÌµµ¡µÛÃåºÞ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¬¥¹¤â¤È¡Á¤ë Ã¦½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶õµ¤¤òÀ¶¾ô²½¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¾ô²½µ»½Ñ¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤âÅëºÜ¡£¥¤¥ª¥óÇ»ÅÙ50,000¸Ä/Î©Êýcm¤È¤¤¤¦¹âÇ»ÅÙ¤Î¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼NEXT¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤éKI-TX100¤ÎÀÅÅÅHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥¬¥¹¤â¤È¡Á¤ë Ã¦½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¤â¤È¤â¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Î¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¶õµ¤À¶¾ôÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¸þ¤±¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢½¾Íè¤Î²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÌÌÅÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙËÜÀ½ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÒËÜ½Õ ¤¯¤é¤â¤È¤Ï¤ë À¸³è²ÈÅÅ¤äÈþÍÆ²ÈÅÅ¡¢IoT¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢À¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ê²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼¡£²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢²È»ö¤Î¼ê´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¤«¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤Î¤¬¸½ºßºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é