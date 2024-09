フェンディから平たいピローのように形を変えることができるダッフルバッグ「フェンディ シエスタ」が登場

フェンディ(FENDI)は、2024-25年秋冬 メンズコレクションのランウェイに登場した新作バッグ 「フェンディ シエスタ(FENDI Siesta)」を発表しました。ラグジュアリーな柔らかさをまとったダッフルバッグのシルエットは、四隅のリングクロージャーにより平たいピローのように形を変えることができ、最高の職人技と遊び心が融合されています。「フェンディ シエスタ」ミディアムサイズ (フォレストグリーン)53万3,500円@Daniele La Malfa/Courtesy of FENDIラージ、ミディアム、スモールの3サイズが展開される「フェンディ シエスタ」バッグは、そのソフトなシルエットとエッセンシャルでありながらも機能的なデザインによってくつろいだ雰囲気を醸し出しています。100年の歴史を誇るフェンディのシグネチャーを祝した「セレリア(Selleria)」バージョンでは、多様性とクラフツマンシップを両立させ、ラージサイズでは570針にも及ぶマクロステッチが本体周囲に施されています。

上:「フェンディ シエスタ」スモールサイズ(ブラック)40万1,500円下:「フェンディ シエスタ」ラージサイズ(ウォームベージュ)64万3,500円@Daniele La Malfa/Courtesy of FENDI「フェンディ シエスタ」バッグの「セレリア」バージョンには、このワークマンシップが初めて登場した年を表す1925という数字とともに、シリアルナンバーとイタリア語で 「FENDI Selleria - Lavorazione a mano - Serie numerata (フェンディ セレリア ― ハンドメイドクラフツマンシップ ― シリアルナンバー)」 と記されたシルバータグがあしらわれています。「セレリア」バージョンにはレザーの自然の風合いを生かすコールやフォレストグリーン、ウォームベージュといったアースカラーのカラーパレットが用いられています。「フェンディ シエスタ」スモールサイズ(「FF」ロゴ)30万300円Courtesy of FENDIもう一つの注目すべきバージョンは、アイコニックなタバコカラーの「FF」ロゴジャカードにハンドメイドのカラーグラデーションおよびブラックのレザーディテールがあしらわれた「フェンディ エクリッシ(FENDI Eclissi)」ファブリックが用いられています。「フェンディ シエスタ」スモールサイズ(ブラック)40万1,500円Courtesy of FENDI内部に収納力の高いコンパートメントを有する「フェンディ シエスタ」は、実用的なディテールを備えたタイムレスなバッグです。バッグのハンドルに加え、付属のレザーの長いショルダーストラップが付属し、ランウェイルックのように平たいピローのように持つことも、ダッフルバッグとしてショルダーに掛けけることもできます。お問い合わせ:フェンディ ジャパンTEL: 0120 001 829www.fendi.com