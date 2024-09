DREAMS COME TRUE(以下、ドリカム)の公式Xが3日、更新され1日にリリースされたばかりのアプリ「ドリアプリ for PPベイビーズ」の凍結について、状況を会員向けに報告した。公式Xでは「『ドリアプリ for PPベイビーズ』の大切なお知らせ」と題し、「POWER PLANT会員の皆様、〜『ドリアプリ for PPベイビーズ』リリース凍結について〜(株)ディーシーティーエンタテインメント代表取締役 中村正人 を掲載いたしました。POWER PLANT会員の皆さまはご確認いただきますようお願い申し上げます」と伝えた。

同アプリを巡ってはリリース直後から利用する会員とは異なる会員情報が表示される不具合が発生する状態が続き、2日にはメンバー兼事務所社長の中村正人がXで「POWER PLANT会員皆様にはドリアプリについて本日中(9月2日中)に改めて連絡させて頂きます。ご迷惑、ご心配をお掛けして誠に申し訳ありません。株式会社ディーシーティーエンタテインメント代表取締役 中村正人」と会員やファンに向けて謝罪していた。