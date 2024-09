女優ハン・ソヒ、“違法賭場”運営で拘束の母親とはすでに絶縁…「惨憺たる思いを言葉にできない」【全文】

女優ハン・ソヒが母親に対してはっきりと線を引いた。

【注目】もはや“毒親”…ハン・ソヒの母親の迷惑行為

9月3日、所属事務所9atoエンターテインメントは「ハン・ソヒの母親に関する内容は母親が行った極めて個人的なことで、ハン・ソヒ俳優も記事を通じて該当内容に接し、惨憺たる思いを言葉にできない」と明らかにした。

続けて「今回の事件は、俳優とは全く関係のない母親の独断的なことである点をもう一度申し上げる」として「作品ではなく個人的なことで、良くない便りを伝えることになり申し訳ない」と伝えている。

9月2日、検察がハン・ソヒの母親シン氏を同日、違法賭場開設の疑いで拘束したと報道された。シン氏は2021年から今年8月末にかけて、計12の賭場を運営した疑惑を受けている。客は違法賭場で賭博サイトにアクセスし、ゲームマネーをチャージしたあと、バカラなどに興じたという。

ハン・ソヒは母親とすでに縁を切った間柄だ。

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

ハン・ソヒの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。9atoエンターテインメントです。

当社所属の俳優ハン・ソヒの母親に関する報道への立場をお伝えします。

昨日(2日)報道された俳優ハン・ソヒの母親に関する内容は、母親が行った極めて個人的なことでハン・ソヒ俳優も記事を通じて該当内容に接し、惨憺たる思いを言葉にすることはできません。

今回の事件は、俳優とは全く関係のない母親の独断的なことであることを改めて申し上げます。

また、作品ではなく個人的なことで良くない便りをお伝えすることになり、申し訳ないということをもう一度お伝えします。

ありがとうございます。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。