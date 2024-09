社会現象を巻き起こした衝撃作『ジョーカー』(2019)禁断の続編『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』より、IMAX版新スポット映像が公開された。ジョーカーの笑い声が不気味に響き渡る30秒だ。

前作『ジョーカー』で、社会に対して一方的な恨みを募らせていたアーサー・フレック(ホアキン・フェニックス)は、ジョーカーと化して常軌を逸した凶行に走る。映画の出来事が現実か妄想だったかは釈然としないものの、アーサーは精神病院に収監されたようだった。

