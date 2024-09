9月2日 掲載

Web雑誌「Popular AIRSOFT」は9月2日、東京マルイの名前を騙る海外エアソフター向けECサイトについて、デカ広報・島村氏のインタビューを交えた記事を公開した。

当該のECサイトは「TOKYO MARUI AIRSOFT」と標榜し、東京マルイのロゴを無断使用している。これについて島村氏は「お客様からの問い合わせでその存在を確認した」「『TOKYO MARUI AIRSOFT』は弊社の代理店ではありません」「ロゴを無断使用していることなども含め、適切な対応をとっていく。今後の発表をお待ちください」とのコメントをしている。

さらに、製品輸出や海外の正規代理店に関する質問について島村氏は、「弊社の製品は全て工場で手作りで作っているので、流通量を増やすのは簡単ではありません。また、最も重要なのは各国の規制に合わせた製品を作るのは特に困難だということです」「製品は全て日本国内向けの仕様で作っており、日本の問屋のみに卸しています」としている。

また、インタビューで島村氏は前述した通り「『TOKYO MARUI AIRSOFT』と東京マルイは一切関係ありません」と強調している。

□Popular AIRSOFT「Tokyo Marui: "Tokyo Marui Airsoft" Online Store Not Related To Us」

