8月30日〜9月1日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位発進を決めた映画『ラストマイル』が、今週も週末金土日動員46万8000人、興収6億3900万円という高い稼働を見せ、2週連続首位に輝いた。累計では動員152万人、興収21億5000万円を突破している。2位は、週末金土日動員22万7000人、興収2億8300万円をあげた『インサイド・ヘッド2』が、先週と同順位をキープした。累計では動員340万人、興収43億円を超え、2024年に公開された洋画では最速で40億円突破(公開から28日間)となった。

3位も先週同様『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』が、週末金土日動員14万8000人、興収1億7300万円をあげランクイン。累計では動員177万人、興収21億円を突破している。4位は、公開5週目を迎えた『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が先週の6位から2ランクアップ。5位には公開7週目の『怪盗グルーのミニオン超変身』が、6位には公開8週目となる『キングダム 大将軍の帰還』がそれぞれランクインした。7位は、『映画けいおん!』や『映画 聲の形』などの山田尚子監督が完全オリジナルで描く長編アニメーション『きみの色』が初登場。現在復活上映中の『THE FIRST SLAM DUNK』が先週から順位を1つあげ9位にランクインした。8月30日〜9月1日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『ラストマイル』第2位:『インサイド・ヘッド2』第3位:『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』第4位:『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』第5位:『怪盗グルーのミニオン超変身』第6位:『キングダム 大将軍の帰還』第7位:『きみの色』第8位:『サユリ』第9位:『THE FIRST SLAM DUNK』第10位:『SEVENTEEN TOUR ’FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』