IVE、JAPAN 2nd EP『ALIVE』がBillboard JAPAN週間アルバムチャートで首位獲得

■2023年5月31日リリースのJAPAN 1st EP『WAVE』に続き2作連続の1位獲得

IVEのJAPAN 2nd EP『ALIVE』が、9月4日公開(集計期間:8月26日~9月1日)のBillboard JAPAN週間アルバムセールスチャート“Top Albums Sales”で11万7,648枚を売り上げてトップに輝いた。

同作は恋のときめきをつめこんだタイトル曲「CRUSH」の他にも、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマ「Will」や、ヒット曲「I AM」「Off The Record」「Baddie」計3曲の日本語バージョンを収録。2023年5月31日リリースのJAPAN 1st EP『WAVE』に続き2作連続の1位獲得となった。

『SUMMER SONIC 2024』に出演しステージでの実力も話題となり、ついに9月4日・5日にはワールドツアー『IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN』のファイナルとなる東京ドームでの初公演を控えるIVE。2024年も日本での活動から目が離せない。

