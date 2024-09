ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、“推し”のディズニープリンスとヒーローたちといつも一緒におでかけができる、「ゆれるアクリルスタンド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ゆれるアクリルスタンド」

© Disney

価格:1,690円(税込)

完成サイズ:高さ約9.5cm〜13cm※キャラクターによって高さに差ができます。

セット内容:ゆれる台座部分、連結部分、本体

主材:アクリル樹脂

組み立て

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニープリンスとヒーローたちのアクリルスタンド。

ゆらゆらゆれるデザインに癒されます!

また組み立ては簡単で、本体を台座に差しこむだけでOK◎

全部で11キャラクターの展開で、“推し”プリンスと“推し”ヒーローと一緒にお出かけをしたり、いつも一緒に過ごすことができます。

『白雪姫』王子

© Disney

『白雪姫』に登場する「王子」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

腰に手をあてて立っている「王子」の姿がかっこよく、優しい表情にも思わずうっとりとしてしまいます☆

『シンデレラ』プリンス・チャーミング

© Disney

『シンデレラ』に登場する「プリンス・チャーミング」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

真っ赤なズボン姿が素敵で、劇中のロマンティックなダンスシーンを彷彿とさせます。

台座がお城の階段デザインになっているのもポイント!

『眠れる森の美女』フィリップ王子

© Disney

『眠れる森の美女』に登場する「フィリップ王子」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

片手をあげてエスコートをするようなポーズに胸きゅん☆

爽やかな表情にも注目です。

『リトル・マーメイド』エリック王子

© Disney

『リトル・マーメイド』に登場する「エリック王子」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

台座は海のデザインで物語の世界観もたっぷりです。

「エリック王子」はお馴染みの白いシャツにブーツ姿で、腕組みポーズ☆

『美女と野獣』王子

© Disney

『美女と野獣』に登場する「王子」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

劇中ではあまり見ることのできない「王子」の姿が新鮮です。

後ろで束ねたヘアスタイルもお洒落!

『アラジン』アラジン

© Disney

『アラジン』の主人公「アラジン」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

台座が魔法の絨毯になっているのがファン心をくすぐります。

そして「アラジン」の肩には、相棒で猿の「アブー」の姿も☆

『ヘラクレス』ヘラクレス

© Disney

『ヘラクレス』の主人公「ヘラクレス」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

筋肉をアピールするポーズがかっこいい!

そんなユニークなポーズの「ヘラクレス」のアクリルスタンドは様々な使い方が楽しめそうです。

『ムーラン』シャン隊長

© Disney

『ムーラン』に登場する「シャン隊長」のアクリルスタンド。

© Disney

凛とした佇まいで腕を組んでいる姿が存在感抜群◎

クールな表情も魅力的です。

『プリンセスと魔法のキス』ナヴィーン王子

© Disney

『プリンセスと魔法のキス』に登場する「ナヴィーン王子」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

得意なウクレレを弾いて陽気なポーズをする「ナヴィーン王子」

今にも楽しそうな音楽が聞こえてきそうです☆

『塔の上のラプンツェル』フリン・ライダー

© Disney

『塔の上のラプンツェル』に登場する「フリン・ライダー」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

台座には、木に貼られたお尋ね者のポスターのアートも!

顎に髭を生やした「フリン・ライダー」のハンサムな表情に惚れ惚れとします。

『アナと雪の女王』ハンス王子

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「ハンス王子」デザインのアクリルスタンド。

© Disney

まっすぐに立ち、襟元を正す「ハンス王子」

綺麗な目でこちらを見つめる姿に心を奪われます☆

ゆらゆらゆれる仕掛け付きなのもうれしい。

“推し”のディズニープリンスとヒーローたちといつも一緒におでかけができる、「ゆれるアクリルスタンド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハンス王子やナヴィーン王子、シャン隊長など全11人!ベルメゾン ディズニー「ゆれるアクリルスタンド」 appeared first on Dtimes.