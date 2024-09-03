新学期を前に学校周辺で食品安全検査 中国・武夷山市
8月30日、武夷山市新豊街道の商店で食品安全検査を行う市場監督管理局の職員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
【新華社武夷山9月3日】中国福建省武夷山市はここ数日、市内の学校周辺で秋の新学期を前にした食品の安全検査を実施した。検査の重点地域は、学校の周辺200メートル以内にある商店やスーパーマーケット、食品販売の屋台で、経営者自身の資格、期限切れ食品販売の有無、食品の包装や保管状況などについて重点的に検査した。
8月30日、武夷山市新豊街道の商店で食品安全検査を行う市場監督管理局の職員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
8月30日、武夷山市新豊街道の商店で食品安全検査を行う市場監督管理局の職員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
8月30日、武夷山市新豊街道の商店で食品安全検査を行う市場監督管理局の職員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
8月30日、武夷山市新豊街道の商店で食品安全検査を行う市場監督管理局の職員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
8月30日、武夷山市新豊街道の商店で食品安全検査を行う市場監督管理局の職員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
8月30日、武夷山市新豊街道の商店で食品安全検査を行う市場監督管理局の職員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）