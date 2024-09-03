¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¢50Âå¤ËÆÍÆþ¤·¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤¿¤³¤È¡ÖÁ°¤Û¤É¥ä¥ó¥Á¥ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
8·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡õÍµÈ¹°¹Ô¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¸å¤Î¥Ý¥ó¿Ý¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä´Ì¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡Ä°ì±þ²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡ÈËÜÅö¤Ï°û¤ß¤¿¤¤½Á¡É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¢50Âå¤ËÆÍÆþ¤·¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤¿¤³¤È¡ÖÁ°¤Û¤É¥ä¥ó¥Á¥ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
50Âå¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¡Ö½Á¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¤±¤É¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È½Á¤ò°û¤ß´³¤¹¤Î¤Ï¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÁ°¤Û¤É¥ä¥ó¥Á¥ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢½Á¤ò°û¤ß´³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤¯¡£
°ìÊý¡¢40Âå¤Îµ×ÊÝÅÄÄ¾»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ê¤è¤¦¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä´Ì¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¡ÖÃº»À¿å¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö·ò¹¯Åª¡Á¡×¤ÈË«¤á¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤â°û¤ß´³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²¹ÀôÍñ¤äÇ¼Æ¦¤Î¥¿¥ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤ã¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈOB¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢Í£°ì¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¡£
ÍµÈ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÇµÛ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¾åµé¼Ô¥Æ¥¯¡É¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬ÀèÇÚ¡ª¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë2¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Ï¤¤¤¯¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê½Á¤ò°û¤ß´³¤¹¤Î¤Ï¡Ë¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö°û¤á¤ë¤â¤ó¤ÏÁ´Éô°û¤ó¤É¤±¡ª¡×¤È¼ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£