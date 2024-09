東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」で人気の、白鳥をモチーフにしたスワンパフェシリーズに、「スワンパフェ“和栗モンブラン”」が登場!

和栗モンブランを主役に、りんごやカシスなどの秋の味覚を贅沢に使ったパフェです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ ロビーラウンジ「シルフ」スワンパフェ“和栗モンブラン”

価格:単品 2,500円(税込)/コーヒー・紅茶セット 3,000円(税込)

販売期間:2024年9月2日(月)〜 12月1日(日)※数量限定

販売時間:12:00〜17:30

販売店舗:1階 ロビーラウンジ「シルフ」

JR新浦安駅直結、舞浜駅まで1駅3分の場所にある、東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

客室数は189室に抑え、家族・グループ向けからカップル向けまで、それぞれのコンセプトを持ったバリエーション豊富な客室が用意されています。

レストランは洋食・和食・中国料理・鉄板焼と全7店舗を直営。

そのほか、プールやエステ施設を備えたリフレッシュクラブ「ジーナス」が運営されています。

そんな「浦安ブライトンホテル東京ベイ」1階にあるロビーラウンジ「シルフ」で人気の、白鳥をモチーフにしたスワンパフェシリーズに、秋の味覚をふんだんに味わえる贅沢パフェが期間限定で登場!

今回発売されているスワンパフェの主役は“和栗モンブラン“。

栗甘露煮、ヌガーグラッセ、りんごソルベやカシスジュレなど秋の味覚満載の贅沢なパフェです。

期間限定のおいしさがつまった渾身のパフェが楽しめます☆

和栗モンブランを主役に、栗甘露煮、ヌガーグラッセなどの贅沢な組み合わせが堪能できる「食欲の秋」にぴったりなパフェ。

浦安ブライトンホテル東京ベイの「スワンパフェ“和栗モンブラン”」は、2024年9月2日(月)より数量限定で発売中です☆

