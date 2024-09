PCゲーム販売プラットフォームのSteamは、Steamを利用するユーザーの使用OSや使用ハードウェアなどの情報を公開しています。新たに2024年8月分の調査結果が公開され、ユーザーに最も使用されているOSがこれまでのWindows 10からWindows 11に変わったことが明らかになりました。Steamハードウェア&ソフトウェア 調査: August 2024https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam

Windows 11 is now the most popular OS for PC gaming - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/2/24234091/microsoft-windows-11-popular-steam-pc-gaming-surveySteamでは、ユーザーが使用するコンピューターのハードウェアやソフトウェアに関する月次調査を行っています。2024年8月の調査では、Windows 11を使用するユーザーの割合が前の月から3.36%増加して49.17%になり、Steamユーザーの中で最も使用されているOSへと成長しました。対照的に、これまでトップシェアだったWindows 10の割合は2024年7月から3.07%落とし、47.09%でした。ウェブ全体でのWindows 11のシェアも増加傾向にあり、ウェブトラフィック解析を行うStatCounterの調査では、2024年8月のWindows 11のシェアが前月比7.97%増の31.53%となっています。ただし、ウェブ全体では依然としてWindows 10のシェアが圧倒的で、2024年8月のWindows 10のシェアは64.14%となりました。なお、Windows 10は2025年10月にサポート終了予定で、Microsoftは速やかなWindows 11へのアップデートを呼びかけるとともに、サポート終了後もWindows 10を使用したいユーザー向けの延長サポートプログラムの料金体系を発表しています。Microsoftが2025年10月でサポートが終了するWindows 10向けの延長サポートプログラムの料金を発表 - GIGAZINE