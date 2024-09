ベルメゾンが展開する「Suicaのペンギン」とコラボしたお出かけシリーズに、新たなグッズが登場。

荷物の出し入れがしやすいリュックや上質な革小物など、おでかけが便利で楽しくなる4種が販売されています☆

「Suicaのペンギン×ベルメゾン」おでかけグッズ

発売日:2024年9月3日(火)

取扱店舗:ベルメゾンJRE MALL店

※「ベルメゾンネット」での販売はありません

JR東日本の交通系ICカード「Suica」のキャラクター「Suicaのペンギン」とコラボした「Suicaのペンギン×ベルメゾン」おでかけシリーズに新グッズが登場。

「口がガバっと開くリュックサック」「本革長財布〔日本製〕」「栃木レザー製スマートキーケース〔日本製〕」「メガネケース&クロス」が、ベルメゾン JRE MALL店にて限定販売されています!

ラインナップは「Suicaのペンギン」が持つかわいらしさと、ベルメゾンならでは実用性を兼ね備えたデザインで、秋のおでかけシーンを意識した4種類。

日本製の本革を使った長財布とキーケースは、大人が使いたいグッズです。

ベルメゾン JRE MALL店だけの「Suicaのペンギン×ベルメゾン」おでかけグッズを紹介していきます☆

口がガバっと開くリュックサック

価格:5,990円(税込)

休日から通勤まで大活躍してくれる、「口がガバっと開くリュックサック」

口が大きく開いて使いやすく、収納力たっぷりです。

サイドポケットにはペットボトルを入れられ、内側にもポケットがあるなど、機能性もばっちり。

「Suicaのペンギン」と子ペンギンのシックなネームをあしらい、ポリエステル素材を使って軽く丈夫に仕上げられています。

内生地には「Suicaのペンギン」の総柄デザインを使っているのもポイント。

オンオフ問わず使いやすいリュックです!

本革長財布〔日本製〕

価格:19,800円(税込)

「本革長財布〔日本製〕」は、上質感のある柔らかな日本製本革を使った、大人向けのウォレット。

手になじみやすく、長く使える財布に仕上げられています。

ジャバラ式で大きく開き、お札やカードなどを細かく仕分けられて機能的。

立体感のある型押しで「Suicaのペンギン」と子ペンギンをあしらい、内生地は総柄プリントです☆

栃木レザー製スマートキーケース〔日本製〕

価格:5,990円(税込)

使うほどに本革の風合いが増し、色ツヤが深まる「栃木レザー製スマートキーケース〔日本製〕」

型押しでシンプルに表現した「Suicaのペンギン」と子ペンギンがアクセントです!

背面には「Suicaのペンギン」の足跡を型押しする遊び心も。

収納部分はスマートキーも入れることができ、鍵の持ち歩きに便利。

栃木レザーを使った丁寧な作りのグッズは、大人が使いたいデザインです☆

メガネケース&クロス

価格:2,290円(税込)

人気の「メガネケース&クロス」には、新しい柄がラインナップ。

水玉の中から「Suicaのペンギン」がこちらを覗く新柄が登場します!

ケース裏面にもデザインが入っており、どちらもキュート。

しっかりしたスチールフレームで、メガネを守れるので、おでかけや旅行にも便利に使えます。

クロスは全面に「Suicaのペンギン」の顔をあしらった、大胆なデザインです☆

秋のおでかけシーンにも便利な「Suicaのペンギン×ベルメゾン」グッズが新登場。

「Suicaのペンギン×ベルメゾン」おでかけグッズは、2024年9月3日よりベルメゾンJRE MALL店にて限定販売です!

