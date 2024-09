【M1号 大怪獣対決セット ウルトラマン(Bタイプ)VSバルタン星人(2代目)】9月3日10時発売価格:22,000円【M1号 カネゴン三輪車 ゴールドカラー 蓄光版/M1号 カネゴン三輪車 パープルカラー 蓄光版】9月3日10時発売価格:各9,350円

円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」にて、「ULTRAMAN TO THE WORLD HANEDA AIRPORT」開催記念アイテムと関連アイテムの事後物販が決定した。販売は9月3日10時より行なわれる。

価格は、「M1号 大怪獣対決セット ウルトラマン(Bタイプ)VSバルタン星人(2代目)」が22,000円。「M1号 カネゴン三輪車 ゴールドカラー 蓄光版/M1号 カネゴン三輪車 パープルカラー 蓄光版」が各9,350円。いずれも数量限定のため、売り切れ次第終了する。

「ULTRAMAN TO THE WORLD HANEDA AIRPORT」は、7月3日から8月31日まで行なわれた、羽田空港でのウルトラマンシリーズ大型キャンペーン。羽田空港の各ターミナルにポップアップショップが登場した。

M1号 大怪獣対決セット ウルトラマン(Bタイプ)VSバルタン星人(2代目)

サイズ:全高22cm

素材:ソフビ製

完成品塗装済み

ソフビメーカーであるM1号のスタンダードサイズのソフビが、2体1組の対決セットとしてツブラヤストアONLINEに数量限定で登場。「ULTRAMAN TO THE WORLD HANEDA AIRPORT」の開催地が空港であることにちなみ、「ウルトラマン」第16話「科特隊宇宙へ」にて空港を舞台に決戦を繰り広げたウルトラマンとバルタン星人のソフビが2体セットになっている。レトロソフビならではの彩色を施された限定品。

M1号 カネゴン三輪車 ゴールドカラー 蓄光版/M1号 カネゴン三輪車 パープルカラー 蓄光版

サイズ:約140mm/全高(三輪車のみ):約90mm/長さ:約120mm

素材:ソフビ製/三輪車:プラスチック・ブリキ・ゼンマイ

パッケージ:箱入り

完成品塗装済み

ゼンマイ仕掛けで後部のベルを鳴らして走行するブリキ製三輪車に怪獣たちを乗せたレトロでユニークな「三輪車シリーズ」の新作。今回は怪獣「カネゴン」がゴールドカラーとパープルカラーの2種類で用意されている。

(C) TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd.