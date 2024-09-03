関西吹奏楽コンクール、高校Aが始まる 台風10号で日程変更
第74回関西吹奏楽コンクール（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の高校A部門が3日午前、兵庫県尼崎市の市総合文化センターで始まった。
【写真】今年は出場枠4増、関西吹奏楽コンクール高校A「全国3枠」かけ挑む
今年は台風10号の影響で日程が変更になり、平日に無観客での開催となった。昨年より4校多い近畿2府4県の28校が、10月に宇都宮市で開かれる全日本吹奏楽コンクールへの出場をめざして演奏する。
同じく日程が変更になった中学生A部門は、16日に大阪府堺市のフェニーチェ堺で開かれる。
高校A部門の出場校は次の通り。
甲子園学院中・高（兵庫）、滝川第二（兵庫）、加古川東(兵庫)、市立尼崎（兵庫）、精華（大阪）、明浄学院（大阪）、大阪桐蔭、近江(滋賀)、関西創価（大阪）、尼崎双星（兵庫）、向陽中・高（和歌山）、天理（奈良）、浪速高・中（大阪）、京都橘、近畿大付（大阪）、淀川工科（大阪）、立命館守山（滋賀）、京都精華学園、東海大大阪仰星、京都共栄学園、箕面自由学園（大阪）、伊川谷北（兵庫）、県立西宮（兵庫）、生駒（奈良）、比叡山（滋賀）、星林（和歌山）、京都両洋、洛南（京都）