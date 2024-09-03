川崎競馬場で9月4日(水)に行われる戸塚記念(3歳・SI・ダ2100m)の枠順が確定している。

京浜盃を制したサントノーレは1枠1番、3連勝中のペルセヴェランテは7枠12番に入った。

そのほかにも、羽田盃で3着に入ったフロインフォッサル、前走の黒潮盃で2着と見せ場を作ったシシュフォスなどが出走を予定している。発走予定日時は4日(水)の20時10分。枠順は以下の通り。

左から枠番、馬番、馬名

()内は性齢、騎手、調教師(敬称略)

1-1 サントノーレ(牡3、笹川翼、大井・荒山勝徳)

2-2 グラッシーズマン(牡3、西啓太、船橋・林幻)

3-3 シシュフォス(牡3、森泰斗、船橋・佐藤裕太)

3-4 オーウェル(牡3、山中悠希、浦和・小久保智)

4-5 キタノヒーロー(牡3、張田昂、船橋・張田京)

4-6 アジアミッション(牡3、山崎誠士、川崎・山崎裕也)

5-7 ローリエフレイバー(牝3、野畑凌、大井・月岡健二)

5-8 ムットクルフェ(牡3、達城龍次、大井・的場直之)

6-9 マコトロクサノホコ(牡3、御神本訓史、船橋・川島正一)

6-10 ヨルノテイオー(牡3、本橋孝太、船橋・斉藤敏)

7-11 フロインフォッサル(牡3、本田正重、船橋・山下貴之)

7-12 ペルセヴェランテ(牡3、矢野貴之、大井・荒山勝徳)

8-13 カタルシス(牡3、町田直希、川崎・山崎尋美)

8-14 クラジャンク(牡3、木間塚龍馬、船橋・矢野義幸)