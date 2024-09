never young beachのベーシスト・巽啓伍が、10月2日(水)にソロ初となる作品『AT US』を、アメリカのアンビエントレーベル・Mystery Circlesより配信/カセットテープでリリースをすることを発表した。関連記事: never young beach安部勇磨が語る『ありがとう』の意味、ビートルズからの影響 本作品は写真家・タケシタトモヒロが、単身アメリカを横断し、撮影された作品を集めた写真展【Across the United States】の場内音楽を、巽が担当することを端緒に書き下ろしされたオリジナルサウンドトラック。ICレコーダーで録音されたロードトリップ中の環境音を使用しており、異国の人として旅をする人間の精神状態や思考の変化を、擬似体験できるような作品となっている。

パーカッションにはハウス/テクノアーティスト・GONNOとのユニット”GONNO×MASUMURA”でも活動し、ソロとしても"Candombou"をリリースしているドラマー・パーカッショニストの増村和彦が参加。ミックス/マスタリングは岡田拓郎が担当。本作のカセットテープは、国内版/海外版で制作され、国内版は150本限定で、9月3日より行われるTomohiro Takeshita Photo Exhibition"Across the United States" 展示会場内にて、先行販売が開始される。カセットの取り扱い店舗については、アーティストのSNSで随時お知らせするとのこと。今回の作品に影響を受けた楽曲のプレイリスト"Influenced at Us "もApple Music / Spotifyにてリリース日より公開が予定されている。Playlist Link (Apple Music & Spotify)Linktree : https://lnk.to/kt-influencedatus<イベント情報>Tomohiro Takeshita Photo Exhibition"Across the United States"at Totem Pole Photo Gallery2024年9月3日(火)-9月15日(日)月曜休廊会場HP https://tppg.jp/作家 instagram https://www.instagram.com/takesista