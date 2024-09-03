【大雨警報】千葉県・鴨川市に発表
気象台は、午前10時2分に、大雨警報（土砂災害）を鴨川市に発表しました。
千葉県では、3日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 3日昼前
■館山市
□大雨警報
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■成田市
□大雨警報
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 3日昼前
□大雨警報
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 3日昼前
■鴨川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
■富津市
□大雨警報
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 3日昼前
■南房総市
□大雨警報
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■多古町
□大雨警報
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■芝山町
□大雨警報
・土砂災害
3日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm