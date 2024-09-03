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気象台は、午前10時2分に、大雨警報（土砂災害）を鴨川市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・鴨川市に発表

千葉県では、3日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　3日昼前

■館山市
□大雨警報
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■成田市
□大雨警報
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　3日昼前

■市原市
□大雨警報
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　3日昼前

■鴨川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒

■富津市
□大雨警報
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　3日昼前

■南房総市
□大雨警報
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■多古町
□大雨警報
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■芝山町
□大雨警報
・土砂災害
　3日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm