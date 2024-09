花屋併設の植物に囲まれた癒やしの空間で楽しむ、花束みたいなブーケクレープ（東京・田町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・田町にオープンしたクレープが看板メニューのカフェ。「パンとエスプレッソと高輪ゲートウェイ」が、業態を変えてリニューアルオープンしました!

クレープとエスプレッソと花束を(東京・田町)

おしゃれな外観 写真:お店から

2024年8月8日、JR田町駅から徒歩約8分のところに「クレープとエスプレッソと花束を」がオープンしました。

表参道にある姉妹店「パンとエスプレッソと」のクレープ専門店「クレープとエスプレッソと」と、花屋を掛け合わせた新業態のお店です。

「クレープとエスプレッソと」は表参道、京都・嵐山、千駄ヶ谷に次ぐ4店舗目。テイクアウトメインの既存店と異なり、こちらはイートインメニューを中心に展開しています。

多肉植物など観葉植物が並ぶ 写真:お店から

店内にはスタッフが厳選した生花50種類以上に加え、多肉植物など観葉植物がバリエーション豊かに並んでいます。ご自宅用はもちろん大切な方への贈り物に、花束を持ち帰ることも。

ブーケクレープ 写真:お店から

看板メニューのクレープは、お店自慢の“黄金クレープ”という生地を使ったパリパリ食感のクレープのほか、「パンとエスプレッソと」の看板商品「ムー」の生地を使ったもちもち食感のクレープを用意しました。

店内では、お花にちなんだクレープメニューがおすすめです。ネーミング通り“花束”をイメージした「ブーケクレープ」(1,600円〜)は、目にも美しい食事系クレープ。オリジナル配合の“黄金クレープ”に、色鮮やかなパワーサラダを合わせました。メイン食材は、ハモンセラーノ、スモークサーモン(+100円)、ローストビーフ(+100円)から選べます。

写真:お店から

食用花を散りばめた「フラワージェラートクレープ」(1,300円〜)も人気です。 バターの香りが豊かなもちもちクレープに自家製ジェラートと自家製エスプレッソキャラメルソースをトッピング。 ジェラートはバニラ、エスプレッソ、またはダブル(+200円)から選べます。

自家製レモネード 出典:furusato.siteさん

自社焙煎のエスプレッソメニューや自家製レモネードなど、ドリンクメニューも多彩。エスプレッソは、4種類の

コーヒー豆をオリジナルブレンドして中深煎りにすることで、ほどよい酸味とコクを抽出しています。

店内 写真:お店から

座席は店内に10席、テラスに30席。お店のあちらこちらに生花やドライフラワー、グリーンのディスプレイがあり、植物に癒やされながらくつろげる素敵な空間です。

テラス席 写真:お店から

広々としたテラス席は、ペットの同伴もOK。小さなお子様連れの方にも人気のスペースです。植物に囲まれてゆったり過ごせるカフェは、ひとりでも訪れたくなる心地よさ。ランチに、ティータイムに、休日のひとときにおすすめです。

食べログレビュアーのコメント

キャラメルと生クリーム 1,000円 出典:ゆっきょしさん

『■キャラメルと生クリーム 1,000円

こちらの店舗では、普通の柔らか食感の

クレープも販売されてはいるものの、

『黄金クレープ』を選択させて頂きました

7〜8分程で、モノをゲットでありまする〜♪

受け取った商品は、小顔の女子が隠れそうな

ビッグサイズで、テンション⇧⇧⇧

軽い甘さのあるパリッパリ食感の

美味しいクレープであります♡♡♡』(ゆっきょしさん)

フラワージェラートクレープ 出典:Chocolateloveさん

『田町カナルエリアに住む方向けと思われるお洒落なクレープ屋さん。外にも沢山ソファがありました。春秋は気持ちよさそう。

色鮮やかなサラダが沢山入った花束のクレープ、アイスとキャラメルとお花がのったスイーツクレープ、パリパリ生地のプレーンクレープがありました。



アイスののったクレープはモチモチで冷たいアイスに合う柔らかい食感。アイスはバニラかエスプレッソから選べて、エスプレッソにしました。コーヒー味が濃厚で、キャラメルソースによく合っていました。

お隣の席で花束クレープが提供されていてこちらも美味しそうでした。次回また来たいと思います!』(Chocolateloveさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆クレープとエスプレッソと花束を住所 : 東京都港区芝浦4-9-13 1F

文:斎藤亜希

