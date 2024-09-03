¹½ÁÛ³°¤Î¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤¬¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ø¡ª ¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤Ë
¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï2Æü¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó(25)¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤Î¸ò¾Ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï°Ê²¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤È¤Î´Ö¤ÇÀµ¼°¤Ê¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬»ÙÊ§¤¤¡¢2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÇäµÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¿ôÉ´Ëü¥æ¡¼¥í¤ÎÇ¯Êð¤È8000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó130²¯2000Ëü±ß)¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬¤Ä¤¤¤¿¸½·ÀÌó¤Î¤Þ¤Þ2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç·ÀÌó¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ ¸ø¼°Àï133»î¹ç¤Ç76¥´¡¼¥ë18¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥êÂ¦¤ÎÇäµÑ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â³Û¤ÊÇ¯Êð¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¤½¤ÎÆ°¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Â¦¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤¬Ë¾¤Þ¤º¡¢¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬µÞ½±¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¤¬¼Â¸½¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ï¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ë¥³Æþ¤ê¡£Àµ¼°È¯É½¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï°Ê²¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤È¤Î´Ö¤ÇÀµ¼°¤Ê¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬»ÙÊ§¤¤¡¢2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÇäµÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¿ôÉ´Ëü¥æ¡¼¥í¤ÎÇ¯Êð¤È8000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó130²¯2000Ëü±ß)¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬¤Ä¤¤¤¿¸½·ÀÌó¤Î¤Þ¤Þ2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç·ÀÌó¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¤½¤ÎÆ°¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Â¦¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤¬Ë¾¤Þ¤º¡¢¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬µÞ½±¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¤¬¼Â¸½¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ï¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ë¥³Æþ¤ê¡£Àµ¼°È¯É½¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£