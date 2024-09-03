¡ÖÀµµÁ¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÏ·³²¤òÇÓ½ü¡×¡½¡½ÃÏµåËÉ±ÒÂâ¤Ï²¿¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡©¡¿¡ØÃÏµåËÉ±ÒÂâX ¡¡Ù½ñÉ¾
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆÉ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ËÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ËÜ¤À¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤Î¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ËÁª¤Ó¤¤ì¤º¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÌÜ¤ËÎ±¤á¤º¡¢¿´¤ÎÎÈ¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÅöÍó¤Ç¤Ï¡¢½ñÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¸½¾ì¤Î¿Í¡¹¤¬º£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·´©¤òËè½µ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â»à¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤¬¿Í¤ÈËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÖÃÏµåËÉ±ÒÂâX¡×¤Ïº®ÌÂ¤¹¤ëÎáÏÂ¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½»º¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤¿ÌÔÆÇ¤òÕÔ¤ó¤À¥³¥ß¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡·Ù»ëÄ£ºÎÍÑ»î¸³¤Ë¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçÏÂ¹§°ì¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÃÏµåËÉ±ÒÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏµå¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ±¤«¤é°ÛÀ±¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÏÂ¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¡Ê³°À¸ÂÎ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ø¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¯ÉÜ¤¬ÈëÌ©Î¢¤ËÁÈ¿¥¤·¤¿ÃÏµåËÉ±ÒÂâ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢³°À¸ÂÎ¤òÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÈà½÷¡É¤Ë²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÂçÏÂ¹§°ì¤µ¤ó¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä¡Ä²¿¤«¤éÆüËÜ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Î?¡×
¡¡ÀµµÁ¤ËÇ³¤¨¤ë¿´¤Î±üÄì¤Çºª¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂçÏÂ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Èà½÷¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤Î¿¨¼ê¤¬¥Ò¥È¤òÙî¤á¡¢±ÉÍÜ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢ÉÔÍ×¤ÊÉôÊ¬¤ò¹õ¤¤²ô¤Ë¤·¤ÆÇÓ½Ð¤¹¤ëÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¥È¥é¥ó¥¹¥óÀ±¿Í¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥óÀ±¿Í¤ÏÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤¿¤áÌ¾¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£ÅÅ¼§ÇÈ¤òÆüËÜ¸ìÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¥Ô¥í¥ê¥í¥ê¥ó¡£ÆüËÜ½÷ÀÉ÷¤ËÌ¿Ì¾¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ô¥í»Ò¤«¥í¥ê»Ò¡Ä¡Ä¤«¤é¤Î²¾¾Î¥Ô¥í»Ò¡Ë¡£ÂçÏÂ¤Ï¥Ô¥í»Ò¤«¤é¡¢¿´¤Î±üÄì¤ò¸«Æ©¤«¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ÌµÇ½¤ò¶ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤«?¡×
¡¡ÉÔ¶·¡¢¾¯»Ò²½¡¢±ø¿¦¡¢Î¢¶â¡£¹ñ¤ÎÆâÂ¦¤ËÁã¿©¤¦¡¢Ë¡¤ÇºÛ¤±¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¤Ê°¡£¤½¤·¤ÆÏ·³²¡£¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âØß¤é¤ì¤ëÉé¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¯ÂçÏÂ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î°µÅÝÅª¤ÊË½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢ÀµµÁ¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÏ·³²¤é¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»¦Ù¤¹Ô°Ù¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¿À±£¤·¸½¾Ý¡ÈX¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÃÏµåËÉ±ÒÂâÆÃÊÌÂÐºö¼¼¤Î¼¼Ä¹¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂçÂ´¤Î´±Î½¥¨¥ê¡¼¥È¡¦¿®Ç»¤ß¤Ê¤È¤Ï¡¢ÂçÏÂ¤éÂâ°÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤¦¹ð¤²¤ë¡£
¡ÖÁÜºº°÷¤ÎÃæ¤ËX¤ÎÆâÄÌ¼Ô¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Â©µÍ¤Þ¤ëÆ¬Ç¾Àï¡¢Ç÷¤ëÁÜºº¤Î¼ê¡¢ÂçÏÂ¤Î¿®¤¸¤ëÀµµÁ¤Ï¿ë¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈDEATH NOTE¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤â´Þ¤ó¤ÀºÇÀèÃ¼¶áÌ¤ÍèSF¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡£¤³¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¿·¿Íºî²È¡¦Î¶ÃãÊ¸½½¡Ê¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤¢¤ä¤È¡Ë¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤³¤Î½©É¬ÆÉ¤À¡£
¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤¤¡¢¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¢¤ëÆüÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿½ñÅ¹¤Ç¤Ï¤¢¤°¤ó¤ÀÀ¼¤ÇÅ¹°÷¤¬±þÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤Êª¤¬¤Æ¤é¤ËÊ¹¤µÚ¤Ö¸Â¤ê¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÅ¹ÆâÁ´ÂÎ¤¬·ù¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢ÉÑÈË¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÁ´ÈÌ¤Î½ô·»¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¢¤ë¥«¥¹¥Ï¥é°Æ·ï¡£¤½¤³¤Ï¥Î¥Ö¥ì¥¹¡¦¥ª¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡Ê¿ÈÊ¬¡¦ÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ÈµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡Ë¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¤³¦¡£
¡¡ÀÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏ·³²¤ò»µ¤»¶¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¼«Ê¬¤¬ÊÑ¼Á¤·¤¿¤Î¤«¡£½ñÅ¹°÷Îò34Ç¯¡£¤½¤³¤½¤³¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢º£¤Î½ñÅ¹¤ËÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ê¥·¥Õ¥È¤â¤¦¾¯¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡Ë¤Ï?¡¡Éô³è¤È¥Ð¥¤¥È¤Ê¤éÉô³èÍ¥Àè¤Ç¤·¤ç?¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤·¤ç!¡×
¡Ö¡Ê½Ð¶Ð»þ´Ö¡¢²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ë¤¢¡¢LINE¤ÎÊÖ»ö½ñ¤¤¤Æ¤«¤éÅ¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¿Á³¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹Èà¤é¤Ï°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤¬°Û¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Êâ¤ß´ó¤ë¤Ë¤âÂÐÏÃ¤¹¤ë¤Ë¤â±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤äË¡Î§¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤ë¡£·Ð¸³Â§¤«¤éÃí°Õ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÏ·³²¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Èµ¤¤Å¤¡¢ÇØ¤¹¤¸¤¬Åà¤ë¡£
¡ÖÏ·³²¤ò»¦¤»¡×¡½¡½¤ª¤ª¤Ã¤Ô¤é¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤ÌÔÆÇ¤ò¸½Âå¤ËÅê²¼¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÃÏµåËÉ±ÒÂâX¡Ù¡£¤½¤ÎÀè¹Ô¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤Ê°¤ê¤òÊú¤¨¤ë²¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ô¥í»Ò¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÌ´ÁÛ¤¹¤ë¡£
É¾¼Ô¡¿Ìø²¼Çî¹¬
1967Ç¯¡¢½©ÅÄ¸©À¸¤Þ¤ì¡£µÈ¸«½ñÅ¹Ä¹ÅÄÅ¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼·ó¡¢Ë¿¥¢¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥óÅ¹Ä¹¡£¤è¤¯ÆÉ¤àËÜ¤ÏÊ¸·Ý½ñ¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¦¥é¡¼¥á¥ó¡¦³¨Îø¤Á¤ã¤ó¡£
¡½¡Î½ñÅ¹°÷¤Î½ñÉ¾¡Ï¡½
¡ÖÃÏµåËÉ±ÒÂâX¡×¤Ïº®ÌÂ¤¹¤ëÎáÏÂ¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½»º¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤¿ÌÔÆÇ¤òÕÔ¤ó¤À¥³¥ß¥Ã¥¯¤À¡£
¡ÖÂçÏÂ¹§°ì¤µ¤ó¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä¡Ä²¿¤«¤éÆüËÜ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Î?¡×
¡¡ÀµµÁ¤ËÇ³¤¨¤ë¿´¤Î±üÄì¤Çºª¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂçÏÂ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Èà½÷¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤Î¿¨¼ê¤¬¥Ò¥È¤òÙî¤á¡¢±ÉÍÜ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢ÉÔÍ×¤ÊÉôÊ¬¤ò¹õ¤¤²ô¤Ë¤·¤ÆÇÓ½Ð¤¹¤ëÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¥È¥é¥ó¥¹¥óÀ±¿Í¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥óÀ±¿Í¤ÏÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤¿¤áÌ¾¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£ÅÅ¼§ÇÈ¤òÆüËÜ¸ìÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¥Ô¥í¥ê¥í¥ê¥ó¡£ÆüËÜ½÷ÀÉ÷¤ËÌ¿Ì¾¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ô¥í»Ò¤«¥í¥ê»Ò¡Ä¡Ä¤«¤é¤Î²¾¾Î¥Ô¥í»Ò¡Ë¡£ÂçÏÂ¤Ï¥Ô¥í»Ò¤«¤é¡¢¿´¤Î±üÄì¤ò¸«Æ©¤«¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ÌµÇ½¤ò¶ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤«?¡×
¡¡ÉÔ¶·¡¢¾¯»Ò²½¡¢±ø¿¦¡¢Î¢¶â¡£¹ñ¤ÎÆâÂ¦¤ËÁã¿©¤¦¡¢Ë¡¤ÇºÛ¤±¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¤Ê°¡£¤½¤·¤ÆÏ·³²¡£¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âØß¤é¤ì¤ëÉé¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¯ÂçÏÂ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î°µÅÝÅª¤ÊË½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢ÀµµÁ¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÏ·³²¤é¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»¦Ù¤¹Ô°Ù¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¿À±£¤·¸½¾Ý¡ÈX¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÃÏµåËÉ±ÒÂâÆÃÊÌÂÐºö¼¼¤Î¼¼Ä¹¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂçÂ´¤Î´±Î½¥¨¥ê¡¼¥È¡¦¿®Ç»¤ß¤Ê¤È¤Ï¡¢ÂçÏÂ¤éÂâ°÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤¦¹ð¤²¤ë¡£
¡ÖÁÜºº°÷¤ÎÃæ¤ËX¤ÎÆâÄÌ¼Ô¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Â©µÍ¤Þ¤ëÆ¬Ç¾Àï¡¢Ç÷¤ëÁÜºº¤Î¼ê¡¢ÂçÏÂ¤Î¿®¤¸¤ëÀµµÁ¤Ï¿ë¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈDEATH NOTE¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤â´Þ¤ó¤ÀºÇÀèÃ¼¶áÌ¤ÍèSF¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡£¤³¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¿·¿Íºî²È¡¦Î¶ÃãÊ¸½½¡Ê¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤¢¤ä¤È¡Ë¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤³¤Î½©É¬ÆÉ¤À¡£
¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤¤¡¢¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¢¤ëÆüÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿½ñÅ¹¤Ç¤Ï¤¢¤°¤ó¤ÀÀ¼¤ÇÅ¹°÷¤¬±þÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤Êª¤¬¤Æ¤é¤ËÊ¹¤µÚ¤Ö¸Â¤ê¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÅ¹ÆâÁ´ÂÎ¤¬·ù¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢ÉÑÈË¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÁ´ÈÌ¤Î½ô·»¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¢¤ë¥«¥¹¥Ï¥é°Æ·ï¡£¤½¤³¤Ï¥Î¥Ö¥ì¥¹¡¦¥ª¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡Ê¿ÈÊ¬¡¦ÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ÈµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡Ë¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¤³¦¡£
¡¡ÀÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏ·³²¤ò»µ¤»¶¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¼«Ê¬¤¬ÊÑ¼Á¤·¤¿¤Î¤«¡£½ñÅ¹°÷Îò34Ç¯¡£¤½¤³¤½¤³¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢º£¤Î½ñÅ¹¤ËÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ê¥·¥Õ¥È¤â¤¦¾¯¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡Ë¤Ï?¡¡Éô³è¤È¥Ð¥¤¥È¤Ê¤éÉô³èÍ¥Àè¤Ç¤·¤ç?¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤·¤ç!¡×
¡Ö¡Ê½Ð¶Ð»þ´Ö¡¢²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ë¤¢¡¢LINE¤ÎÊÖ»ö½ñ¤¤¤Æ¤«¤éÅ¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¿Á³¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹Èà¤é¤Ï°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤¬°Û¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Êâ¤ß´ó¤ë¤Ë¤âÂÐÏÃ¤¹¤ë¤Ë¤â±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤äË¡Î§¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤ë¡£·Ð¸³Â§¤«¤éÃí°Õ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÏ·³²¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Èµ¤¤Å¤¡¢ÇØ¤¹¤¸¤¬Åà¤ë¡£
¡ÖÏ·³²¤ò»¦¤»¡×¡½¡½¤ª¤ª¤Ã¤Ô¤é¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤ÌÔÆÇ¤ò¸½Âå¤ËÅê²¼¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÃÏµåËÉ±ÒÂâX¡Ù¡£¤½¤ÎÀè¹Ô¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤Ê°¤ê¤òÊú¤¨¤ë²¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ô¥í»Ò¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÌ´ÁÛ¤¹¤ë¡£
É¾¼Ô¡¿Ìø²¼Çî¹¬
1967Ç¯¡¢½©ÅÄ¸©À¸¤Þ¤ì¡£µÈ¸«½ñÅ¹Ä¹ÅÄÅ¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼·ó¡¢Ë¿¥¢¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥óÅ¹Ä¹¡£¤è¤¯ÆÉ¤àËÜ¤ÏÊ¸·Ý½ñ¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¦¥é¡¼¥á¥ó¡¦³¨Îø¤Á¤ã¤ó¡£
¡½¡Î½ñÅ¹°÷¤Î½ñÉ¾¡Ï¡½