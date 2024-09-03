¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó²Ä°¦¤¤¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÇÌ¼¤È¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡ª ¡Ö¾¯½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ªÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï8·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ì¼¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¡õ¥Ù¥Ó¤Á¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿Æ»Ò¥³¡¼¥ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¾¯½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ªÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´ÉôÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Î¥ª¥Ç¥³¤È¥³¡¼¥Ç¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃçÎÉ¤·Êì»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡ª¡×¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ì¼¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡Û
¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Î¥ª¥Ç¥³¤È¥³¡¼¥Ç¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ËÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³Ê¹¥¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤òÌ¼¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÌ¼¤Ï´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤¤Ï´é¤Ï¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
Â¾¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¤â¸ø³«ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¿ôÂ¿¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ì¼¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£7·î23Æü¤Ë¤â¡Ö¤É¤Î¤ª¤½¤í¤¤¤¬¤¹¤¡©¡×¤È¡¢Ì¼¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÈÄÌî¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)