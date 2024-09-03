＜朝鮮日報＞犯罪をほう助するプラットフォーム 責任も取らない



＜東亜日報＞国会開院式に参加しなかった大統領 民主化後初めて



＜中央日報＞ＡＩによる半導体パッケージング革命 世界トップ１０企業に韓国ゼロ



＜ハンギョレ＞尹大統領の空しい「国政自賛」 開院式不参加も「国会のせい」



＜京郷新聞＞「初の大統領不参加」という汚名着た国会開院式



＜毎日経済＞家計の月間余財 １００万ウォンラインも危うく



＜韓国経済＞「メモリーセントリック」 来年２０００億ドル時代到来

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