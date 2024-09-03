Î¦¾å¥È¥é¥ó¥¹Áª¼ê¡¢¥Ñ¥é·è¾¡Æ¨¤¹¡¡¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç2Æü¡¢Î¦¾å½÷»Ò400m¡Ê»ë³Ð¾ã³²T12¡Ë½à·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ú¥È¥ê¥í¡Ê50¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤¬Á´ÂÎ6°Ì¤ÇÇÔÂà¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£¶¥µ»¸å¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤êÈ´¤¤¤¿¡£ºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£6Æü¤Î200m¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥Ñ¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î½÷»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ú¥È¥ê¥í¤Î¶¥µ»·ë²Ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIPC¡Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñºÝ¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£