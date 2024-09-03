　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の3万8780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42633.75円　　ボリンジャーバンド3σ
40803.16円　　ボリンジャーバンド2σ
39910.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39685.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38972.58円　　ボリンジャーバンド1σ
38780.00円　　3日夜間取引終値
38629.87円　　75日移動平均
38580.00円　　5日移動平均
38400.00円　　一目均衡表・転換線
37396.75円　　200日移動平均
37142.00円　　25日移動平均
35311.42円　　ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円　　一目均衡表・基準線
33480.84円　　ボリンジャーバンド2σ
31650.25円　　ボリンジャーバンド3σ
264.89円　　2日日経平均株価現物終値


株探ニュース