日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の3万8780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42633.75円 ボリンジャーバンド3σ
40803.16円 ボリンジャーバンド2σ
39910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39685.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38972.58円 ボリンジャーバンド1σ
38780.00円 3日夜間取引終値
38629.87円 75日移動平均
38580.00円 5日移動平均
38400.00円 一目均衡表・転換線
37396.75円 200日移動平均
37142.00円 25日移動平均
35311.42円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33480.84円 ボリンジャーバンド2σ
31650.25円 ボリンジャーバンド3σ
264.89円 2日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42633.75円 ボリンジャーバンド3σ
40803.16円 ボリンジャーバンド2σ
39910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39685.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38972.58円 ボリンジャーバンド1σ
38780.00円 3日夜間取引終値
38629.87円 75日移動平均
38580.00円 5日移動平均
38400.00円 一目均衡表・転換線
37396.75円 200日移動平均
37142.00円 25日移動平均
35311.42円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33480.84円 ボリンジャーバンド2σ
31650.25円 ボリンジャーバンド3σ
264.89円 2日日経平均株価現物終値
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