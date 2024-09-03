¹á¼è¿µ¸ã¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤È¥éー¥á¥óÂç¹ñ¡¦¿·³ã¤Ø¡ª¸ÞÂç¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ø¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ÎÁáÂ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÙºÇ½ª²ó2»þ´ÖSP¤Ï¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤È¹Ô¤¯¿·³ãÇú¿©Î¹¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Î¹¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡ª
9·î3Æü21»þ¤«¤é¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ÎÁáÂ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ê»³ºê¹°Ìé¡¦¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ë¤È¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡õ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¥Ä¥¢ー¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ºÇ½ª²ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¹á¼è¤È¹Ô¤¯¿·³ãÇú¿©Î¹¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Î¹¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¿·³ã¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤¬¡¢¹á¼è¤È¸ÞÂç¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¡£
¼Â¤Ï¿·³ã¸©¤Ï¥éー¥á¥óÂç¹ñ¡£¤Ê¤ó¤È¿·³ã»Ô¤Î¥éー¥á¥ó¤Ë¤«¤±¤ë³°¿©Èñ¤ÏÁ´¹ñÂè2°Ì¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¸µÁÄ¤·¤ç¤¦¤¬¤·¤ç¤¦¤æ¥éー¥á¥ó¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ø¡£¹á¼è¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¥éー¥á¥ó¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¡¢3¿Í¤È¤â¤ï¤º¤«5Ê¬¤Ç´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿©Íß¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿3¿Í¤Ï¡¢¥¿¥ì¤«¤ÄÐ§¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥«¥ìー¥éー¥á¥ó¡ÖÀµ¹¡×¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï100¿Í°Ê¾å¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ»é¥éー¥á¥ó¤ä¡¢¿·³ãÇ»¸ü¤ß¤½¥éー¥á¥ó¤Ê¤É¡¢¿·³ã¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¡¢ÆüËÜÊ¸Íý¹âÅù³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¡¢Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«ーÉôVS¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡õ¹á¼è¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ÎPKÂÐ·è¤â¡ª
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ò°Ü¤·ÀçÂæ¤Ø¡£
°ÊÁ°¡¢¼ÆÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¸©À¶¿å¤ÇÁ´ÎÏ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¡¢¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ò´î¤Ð¤»¤ëºÇ¶¯¤ÎµÜ¾ëÇú¿©Î¹¤ò´ë²è¡£ÍÍ¡¹¤Ê´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ÎÌ¾Å¹¤Ø°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È°ËÃ£¤Ï´¶·ã¡£»°³ÑÌýÍÈ¤²¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖÄêµÁ¤È¤¦¤ÕÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥À¥·¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Î¼·Ì£¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢4¿Í¤ÏÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤âµåÃÄÁÏÀß20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯µÜ¾ë¤Ç¥Ûー¥à¥é¥óµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌÂÎ¸³¤ä¡¢¾¾Åç¤ÎÀä·Ê¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÉ÷Ï¤¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¿·³ã¡¦µÜ¾ë¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ½ª²ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ÎÁáÂ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù
09/03¡Ê²Ð¡Ë21:00～22:48
MC¡§¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ê»³ºê¹°Ìé¡¢¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ë
¥í¥±¥²¥¹¥È¡§¹á¼è¿µ¸ã¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë
¡Ø¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ÎÁáÂ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ktv.jp/untouchable-sassoku/