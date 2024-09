日本では劇場公開が中止になってしまった映画『ウルフズ』について、出演のジョージ・クルーニーも思うところがあるようだ。

マーベル・スタジオ『スパイダーマン』シリーズのジョン・ワッツ監督と、クルーニー&ブラッド・ピットがタッグを組んだ強力作。映画ファンから注目を集めていたが、本国アメリカでは一部劇場での1週間限定上映に縮小。この煽りを受けるようにして、日本では映画館での公開予定が中止となってしまった。

『ウルフズは』ヴェネツィア国際映画祭でワールドプレミアを迎えたが、監督のワッツはしたため欠席。クルーニーはピットらと共に会見に臨むと、公開形式が大幅に変更になったことについて言及。「一般公開を望んでいましたが、山あり谷ありでしたね。僕が『The Boys in the Boat(原題)』を撮ったときも、MGM向けに製作したら、最終的にAmazon配給となり、海外では全くリリースされないということになって、驚きました」と、2023年に限定公開された自身の監督作を挙げながら話した。

George Clooney on getting a limited theatrical release and then moving to streaming: “Of course it’s a bummer”