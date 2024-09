映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』の特別スポット映像公開！入場者特典なども発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■特別スポット映像では、「The White Lounge」のインストゥルメンタルとともに、印象的なシーンが登場!

映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』(9月13日公開)の特別スポット映像が公開された。

この作品は、Mrs. GREEN APPLEが、2023年の12月から2024年3月まで行ったファンクラブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化。

「ケセラセラ」「ダンスホール」など、Mrs. GREEN APPLEの大ヒットナンバーで綴られた本ツアーには、本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、全演奏曲があらたにアレンジし直された。

映画ではライブ映像に、あらたに映画用に撮影したシーンも加えて編集。どこで観ても特等席といえるスクリーン内で、Mrs. GREEN APPLEが放つ圧倒的な音楽とともに、情感豊かで美しい異世界に没入することができる。

このたび、公開された特別スポット映像では、このツアーのために書き下ろされた楽曲「The White Lounge」のインストゥルメンタルとともに、印象的なシーンが紡がれていく。彼らにしか創造できない唯一無二の音楽劇の開演を告げる、期待が高まるスペシャルな映像に仕上がっている。

そして、上映劇場で配布となる入場者プレゼント特典、そして映画オリジナルグッズも一挙に発表。

入場者特典は、撮影用フィルムをイメージした「スペシャルクリアカード」に決定。第1弾、第2弾と2週連続、絵柄違いで配布される。第1弾は、公開初日の9月13日から配布され、メンバー3人の「ケセラセラ」の演奏シーンを切り取ったB/Wの絵柄。このモノクロのシーンがどう色づいていくのか、スクリーンでの上映に期待が膨らむような仕様となっている。

第2弾は、9月20日から「ダンスホール」のパフォーマンスシーンを切り取った絵柄を配布予定。いずれも数量限定のレア特典となる。

また、映画オリジナルグッズとして、新規カットを加えた約90カットもの貴重なライブ写真やメンバーのロングインタビューを掲載した、豪華仕様の映画パンフレットや、ポップコーン付きオリジナルショッパー&チケットホルダーセットやクリアファイル、B2ポスター、ポストカードセット、マスキングテープと、本作の世界観に合わせた「白く」、そして映画館らしい商品群が顔を揃える。

なお、オリジナルグッズは松竹通販サイト「Froovie/フルービー」でも9月13日10時から販売予定。

※メイン写真は、入場者プレゼント第1弾のスペシャルクリアカード

映画情報

『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』

9月13日(金)全国ロードショー

公開劇場: 丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー

主演: Mrs. GREEN APPLE (大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架)

Planner and General Producer:大森元貴

(c)2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners

映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』作品サイト

http://thewhitelounge-movie.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com