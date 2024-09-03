¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤ºÄãÉ¾²Á¡¡¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤â¡Ö²þÁ±ÅÀ¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦
µ×ÊÝ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤À¤Ã¤¿¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç³«Ëë4»î¹ç¤ò1¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥´¥é¥Ã¥½¡ªÁ¯Îõ¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤ê¤Ì¤¤¤¿·è¾¡ÅÀ¤ò¸«¤ë
¡¡Á°Àá¤ËÂ³¤¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿µ×ÊÝ¤Ï¤³¤ÎÆü¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£½øÈ×¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¤Ë»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤ÀÃæ¡¢16Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤¬Äã¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥¦¥Þ¥ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¤¬¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ×ÊÝ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Î·ã¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£28Ê¬¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Áê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç±¦Â¤òÄË¤áÅÝ¤ì¤³¤ß¡¢¼«¤é¸òÂå¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ×ÊÝ¤âÁ°¸åÈ¾¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Äµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢60Ê¬¤Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ1¤òÆÀ¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤ï¤º¤«1ËÜ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÆâÍÆ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØELDESMARQUE¡Ù¤Ë¤è¤ë¸Ä¿ÍºÎÅÀ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÆâºÇÄã¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö4¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÄ´¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÁê¼ê¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMUNDO DEPORTIVO¡Ù¤Ç¤â¡¢¡ÖÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»î¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÇºÇ¤âÉÏ¼å¤Ê»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶ì¸À¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë¤«¤é¼çÎÏ¤ÎÎ®½Ð¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤¬Â³¤¡¢»î¹ç¤Ç¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎÆâ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼¡Àá°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤¤Ï°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]